AMD hledá způsob, jak vydělat na AI. S OpenAI uzavřelo přelomovou dohodu, akcie vyletěly vzhůru

Michael Chrobok
Michael Chrobok 9. 10. 6:30
Sam Altman obklopen hromadou peněz (ilustrační obrázek)
  • OpenAI uzavřela dohodu s AMD, touží po zvýšení výpočetního výkonu
  • Umělá inteligence ho totiž potřebuje čím dál tím více
  • Dohoda navazuje na dřívější oznámení spolupráce s Nvidií

Nvidia je pro mnohé překvapivým skokanem roku, alespoň co se týče hodnoty společnosti. Za rapidním nárůstem stojí vzestup umělé inteligence, která je do značné míry závislá na odpovídajícím hardwaru, jejž právě Nvidia nabízí. Nastalá situace se nicméně nezamlouvá konkurenčním firmám, jako je například Intel či AMD. Zatímco Intel získal kapitál od americké vlády či právě od konkurenční Nvidie, AMD se rozhodlo také hledat spojence v oblasti umělé inteligence.

Umělá inteligence lační po výpočetním výkonu

Firma AMD uzavřela partnerství s OpenAI s cílem dodat procesory o výkonu šest gigawattů pro datová centra umělé inteligence. Tento krok má za cíl ohrozit dominantní postavení Nvidie na trhu s čipy pro umělou inteligenci. Od pětileté smlouvy si OpenAI slibuje posílení své infrastruktury, aby mohla uspokojit rostoucí nároky svých modelů umělé inteligence na výpočetní výkon. Podle tiskové zprávy AMD bude první fází nasazení gigawattových grafických procesorů AMD Instinct MI450 v druhé polovině roku 2026.

AMD uvedlo, že dohoda přinese desítky miliard dolarů, nicméně neposkytlo konkrétní detaily. Cena akcií AMD vzrostla v rámci obchodování před otevřením trhu o 24 procent ihned oznámení partnerství. Dohoda navazuje na oznámení OpenAI z minulého měsíce o „strategickém partnerství“ s Nvidií, přičemž obě firmy podepsaly předběžnou dohodu, avšak smlouva ještě není definitivně uzavřena a zahrnovat má také investici Nvidie až 100 miliard dolarů do OpenAI.



Sídlo společnosti Samsung v italském Miláně (ilustrační obrázek)



„Toto partnerství je významným krokem k vybudování výpočetní kapacity potřebné k plnému využití potenciálu umělé inteligence,“ uvedl Sam Altman, generální ředitel OpenAI. „Díky vedoucí pozici AMD v oblasti vysoce výkonných čipů budeme moci urychlit pokrok a rychleji přinést výhody pokročilé umělé inteligence všem,“ dodal Altman. Dohody s AMD a Nvidií navazují na exkluzivní partnerství mezi OpenAI a Microsoftem, které bylo v lednu upraveno, což umožňuje OpenAI uzavírat smlouvy s jinými poskytovateli cloudových služeb v oblasti výpočetního výkonu.

Zdroj článku
