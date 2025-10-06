Tohle může změnit svět AI: Samsung a OpenAI uzavřely strategické partnerství

- Společnosti OpenAI, Samsung Electronics, Samsung SDS, Samsung C&T a Samsung Heavy Industries oznámily, že uzavřou strategické partnerství
- Účelem je zrychlit vývoj globální infrastruktury pro AI datová centra
- Samsung nabídne svá řešení v oblasti polovodičů, datových center, cloudu, ale i námořních technologií
Samsung Electronics bude s OpenAI spolupracovat coby strategický partner při dodávkách vyspělých polovodičových řešení pro globální iniciativu OpenAI Stargate. Ze strany OpenAI se čeká poptávka po pamětech ve výši až 900 000 DRAM modulů měsíčně. Samsung hodlá tuto poptávku pomocí svých výkonných a energeticky úsporných DRAM řešení uspokojit.
Jako dodavatel komplexních polovodičových řešení nabídl Samsung své pokročilé technologie v oblasti pamětí, logiky i polovodičů obecně. Široké produktové portfolio společnosti se hodí ke kompletní práci umělé inteligence od trénování po logické dedukce. Kromě toho Samsung nabízí nejrůznější možnosti čipsetů a heterogenní integraci pamětí a polovodičových systémů, což znamená možnost vytváření jedinečných řešení na míru potřebám OpenAI.
Slavnostní podpis memoranda o spolupráci se konal v sídle Samsungu v Soulu. Zúčastnili se ho Young Hyun Jun, místopředseda představenstva a generální ředitel Samsung Electronics, Sung-an Choi, místopředseda představenstva a generální ředitel Samsung Heavy Industries, Sechul Oh, předseda představenstva a generální ředitel Samsung C&T, a Junehee Lee, předseda představenstva a generální ředitel Samsung SDS.
Divize Samsung SDS nabídla OpenAI možné partnerství při společné výstavbě datových center pro umělou inteligenci a poskytování firemních služeb AI.
Při spolupráci se Samsung SDS může opřít o své bohaté odborné zkušenosti v oblasti technologií datových center a pomáhat OpenAI s návrhem, vývojem a provozem datacenter pro Stargate. V memorandu vyjádřil Samsung SDS vůli nabízet konzultační, vývojové i manažerské služby firmám, které hodlají integrovat modely AI z produkce OpenAI do svých interních systémů.
Kromě toho Samsung SDS uzavřel smlouvu o přeprodeji služeb OpenAI v Koreji a plánuje podporu místní firmy při využívání modelu ChatGPT Enterprise, rovněž z dílny OpenAI.
Plovoucí datacentra i elektrárny
Další divize Samsungu, konkrétně Samsung C&T a Samsung Heavy Industries, budou s OpenAI spolupracovat na vývoji globálních AI datových center, se zvláštním důrazem na společný vývoj plovoucích datacenter.
Plovoucí datacentra mají oproti konvenčním zařízením výhodu, že nevyžadují pozemek, mají nižší náklady na chlazení a také nižší uhlíkové emise. Jsou ale technicky složitá, což dosud jejich využití omezovalo.
Kromě plovoucích datových center hodlají Samsung C&T i Samsung Heavy Industries rovněž využívat vlastní technologie v projektech plovoucích elektráren a ovládacích center. Partnerství s OpenAI je prvním krokem Samsungu na cestě k plné podpoře cílů Koreje, která se hodlá stát jednou ze tří největších světových mocností v oblasti umělé inteligence a vytvářet na tomto poli nové příležitosti.
Vedle toho Samsung zkoumá možnosti širšího využití modelu ChatGPT při přeměně firemního prostředí.