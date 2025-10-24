Amazon propustí 600 tisíc lidí! Do osmi let je mají nahradit roboti

- Robotizace stále více proniká do různých odvětví lidské činnosti
- Výrazně ušetřit by díky robotům chtěl také americký Amazon
- Podle uniklých dokumentů má v plánu obsadit roboty až na 600 tisíc pracovních pozic
S nástupcem robotizace, která probíhá v posledních letech a rozhodně se nechystá zpomalit, vzniká u části společnosti oprávněná obava, že je v práci nahradí robotická síla. Obava to není úplně lichá – zaměstnanec je totiž pro každou firmu tím největším nákladem, dělá chyby, bere si dovolenou či je nemocný on, případně někdo z jeho rodiny. Není proto divu, že minimálně u monotónních a manuálních činností, hledají firmy způsoby, jak lidský faktor nahradit. Ve vyspělých západních společnostech také chce nezáživnou a manuální práci dělat stále méně lidí, což zvyšuje cenu práce a tím pádem i náklady.
Amazon chce statisíce pracovních míst obsadit roboty
I přes to, že z určitého pohledu dává nahrazení lidí roboty smysl, jedná se o velmi citlivé téma. A to dokonce i v případě Amazonu, který je notoricky známý tím, že se ke svým zaměstnancům na nižších pozicích nechová zrovna dvakrát dobře. Americká společnost údajně připravuje automatizační plány, které jí umožní vyhnout se najímání více než půl milionu amerických pracovníků. S odvoláním na rozhovory a interní strategické dokumenty The New York Times uvádí, že Amazon nahrazení více než 600 tisíc pracovních míst, která by jinak musela do roku 2033 v USA obsadit lidmi.
Dokumenty údajně ukazují, že robotický tým Amazonu pracuje na automatizaci 75 procent všech operací a očekává, že do roku 2027 zruší 160 tisíc pracovních míst v USA. To by ušetřilo asi 30 centů na každém produktu, které Amazon skladuje a dodává zákazníkům, přičemž automatizace by měla společnosti ušetřit 12,6 miliardy dolarů (cca 264 miliardy korun) v letech 2025 až 2027. Podle The New York Times Amazon zvažoval účast na komunitních projektech a vyhýbání se termínům jako „automatizace“ a „AI“. Místo toho byly zkoumány vágnější termíny jako „pokročilá technologie“ a pro roboty, kteří pracují po boku lidí, byl použit termín „cobot“.
„Uniklé dokumenty často podávají neúplný a zavádějící obraz našich plánů, a to je i tento případ. V naší firmě cirkulují v daném okamžiku tisíce dokumentů, z nichž každý má různou míru přesnosti a aktuálnosti,“ uvedla mluvčí Amazonu Kelly Nantel pro server The Verge. „Aktivně přijímáme nové zaměstnance do provozních zařízení po celé zemi a nedávno jsme oznámili plány na obsazení 250 000 pracovních míst pro vánoční sezónu.“ Amazon, a jemu podobné firmy, se v dohledné době nejspíše nevyhnou nasazení robotů ve větším měřítku.