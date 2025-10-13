TOPlist

Amazon cenzuruje plakáty s Jamesem Bondem, připravil ho o ikonickou proprietu

Michael Chrobok
Michael Chrobok 13. 10. 18:00
Daniel Craig jako James Bond (ilustrační obrázek)
  • Vlastník práv na značku Jamese Bonda se rozhodl „upravit“ ikonickou grafiku
  • Z ní odstranil jednu z nejdůležitějších součástí celé postavy, kterou je jeho pistole
  • Proč se Amazon k tomuto kroku uchýlil není známo

Ve filmovém prostředí je jen málo postav známějších, než britský agent Jeho veličenstva James Bond. Fiktivní postava z pera Iana Fleminga si získala celosvětovou oblibu nejen díky knihám, ale především zásluhou filmů, kde agenta 007 ztvárnili takoví velikáni stříbrného plátna, jako Sean Connery, Pierce Brosnan či Daniel Craig. Bond je prototypem akčního hrdiny a symbolem mužské maskulinity, což je některým lidem trnem v oku, nicméně společnost Amazon, která na značku vlastní práva, se tentokrát rozhodla bojovat proti jiné neoddělitelné součásti agenta s povolením zabíjet.

James Bond bez ikonické zbraně

Kontroverzi vzbudila upravená grafika k jednotlivým snímkům u příležitosti James Bond Day, kde hrají prominentní roli právě čelní představitelé Jamese Bonda. Ti ve svých rukou třímají i ikonickou pistoli Walther PPK, jenž je s Bondem neodmyslitelně spjatá a ostatně je i součástí samotného loga celé značky, ostatně podle kánonu s ní i spí. A právě to se Amazonu podle všeho nelíbilo a jednoduše pistoli z rukou Bonda smazalo. Zatímco u některých herců, jako je Roger Moore se dá nad úpravou ještě přimhouřit oči, byť i zde je úprava viditelná i pro člověka, který nezná původní předlohu, v jiných případech snaha odstranit zbraň působí velmi směšně.

Nové plakáty na filmy s Jamesem Bondem beze zbraní
Grafika s Piercem Brosnanem je bez nadsázky hozenou rukavicí pro internetové vtipálky

Konkrétně u propagační grafiky s Seanem Connerym a především s Piercem Brosnanem je naprosto evidentní, že ve své ruce drželi zbraň, přičemž nyní je zde jen prázdno. Poměrně nepřekvapivě si Amazon vysloužil velkou vlnu kritiky – zatímco někteří obviňují firmu z toho, že se snaží vyhovět „woke propagandě“, jiní zůstali prostě jen v šoku z toho, co si Amazon dovolil udělat z ikonickou značkou. Po vlně kritiky začal Amazon náhledy aktualizovat o záběry z filmů, nicméně i v těchto případech vybral vždy takové, na kterých je Bond neozbrojen. Samotná společnost se k celé záležitosti nevyjádřila.



Keyart ze hry 007 First Light



Nepřehlédněte

James Bond na Slovensku! Třicetiminutová ukázka z 007 First Light bere dech

Ačkoli lze vzhledem ke vztahu Spojených států ke zbraním tento krok s určitým nadhledem pochopit, stále se jedná o poměrně velký zásah nejen do samotné značky, ale také do osobnosti a vyznění celého univerza 007. I když se může zdát, že se jedná jen o drobnost, pro fanoušky může jít o první (nepříliš pozitivní) ukázku toho, kam bude Amazon Jamese Bonda směřovat poté, co převzal kompletní tvůrčí kontrolu od Barbary Broccoliové a Michaela G. Wilsona.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

