Amazfit má nové hodinky se safírovým sklem. Čtvercový model Active 2 má i velmi příznivou cenu

Amazfit představil nové chytré hodinky Active 2 Square se čtvercovým displejem

Kromě zajímavého designu lákají na dlouhou výdrž nebo sportovní funkce

Cena startuje na příjemných 3 790 korunách

Chytrých hodinek je na trhu poměrně hodně, přičemž celému segmentu kralují Apple Watch. Ne každý ale má v kapse iPhone, či chce za chytré hodinky utrácet větší obnos peněz. Právě na tyto zákazníky cílí čínská firma Amazfit, které do portfolia přibyla novinka s označením Active 2 Square. Ty vycházejí z klasického modelu Active 2, který je v Česku dostupný od února letošního roku za 2 590 Kč.

Square edice na první pohled zaujme svým designem kombinující obdélníkový tvar pouzdra z nerezové oceli o rozměrech 43 × 37 × 9 milimetrů s výrazně zakřivenými hranami a hmotností 31 gramů. Čím dalším ale láká potenciální zákazníky?

Designová stylovka za příznivou cenu

Přední straně vévodí 1,75″ AMOLED panel s rozlišením 390 × 450 pixelů (jemnost 341 ppi), který je navíc krytý safírovým sklíčkem. O sbírání co možná největšího počtu zdravotních dat se stará PPG senzor BioTracker 6.0 společně s PulsePrecision (měření srdečního tepu) a RestoreIQ (sledování spánku), přičemž hodinkám nechybí ani podpora všech relevantních geolokačních služeb, Bluetooth 5.2, barometr, gyroskop, senzor sledující intenzitu okolního světla, NFC, mikrofon a reproduktor či odolnost proti vodě 5 ATM.

Ovládání proprietárního systému probíhá skrze dotykový displej a dvě tlačítka, přičemž podpora je zajištěna pro operační systémy Android 7 a vyšší, či iOS 15 a vyšší. Co se týče výdrže, o tu se stará baterie s kapacitou 260 mAh. Podle výrobce by hodinky na jedno nabití měly vydržet až deset dní, což není vůbec špatná hodnota (při aktivním používání 5 dní, v GPS režimu 21 hodin a v úsporném režimu až 19 dní), přičemž do plné kapacity hodinky nabijete za zhruba 2 hodiny.

V balení najedete kromě silikonového řemínku také koženou variantu, nicméně pokud si budete chtít Amazfit Active 2 Square připnout na vlastní řemínek, nic vám v tom nebrání, pakliže bude mít rozteč 20 milimetrů.

Samozřejmostí je integrace umělé inteligence Zepp Flow umožňující ovládat hodinky hlasem či odpovídat na notifikace, podpora pro více než 160 sportovních aktivit (včetně třeba závodů Hydrox) a také automatická detekce 25 různých druhů silových cvičení, včetně sledování počtu opakování, sérií a odpočinku mezi nimi. A cena? Amazfit si za hodinky Active 2 Square řekne o 3 790 korun.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.