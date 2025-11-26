Aluminium OS: Google hledá zaměstnance, který dostane Android do počítačů

- Google chce příští rok dostat systém Android na běžné počítače
- Systém je vyvíjen jako Aluminium PC a má být určen pro levné i prémiové stroje
- Google hledá manažera, který přechod z Chrome OS na Aluminium povede
Přestože je operační systém Android určen primárně pro smartphony, najdeme jej i na tabletech, televizorech, hodinkách, automobilech a nově také náhlavních soupravách pro virtuální/rozšířenou realitu. V tomto ohledu se jedná o univerzální a přizpůsobitelnou platformu, které zbývá k dosažení absolutoria ještě jedna meta – dostat se do světa tradičních počítačů.
Android pro počítače v přípravě
Nejprve si zopakujme to, co již víme. Šéf oddělení platforem společnosti Google Rich Osterloh prozradil na zářijovém summitu Qualcommu, že Google plánuje dostat operační systém Android do počítačů. Šéf Qualcommu Christian Amon dokonce dostal možnost počítačový Android chvíli používat a prozradil, že se jedná o neuvěřitelný počin a že se nemůže dočkat, až se dostane do rukou veřejnosti.
O tom, že tato iniciativa běží na plné obrátky následně potvrdila objevená úprava kódu Androidu 16, která naznačuje podporu procesorů rodiny Snapdragon X.
Aluminium OS: Google hledá zaměstnance
V souvislosti s Androidem pro počítače není bez zajímavosti dva měsíce starý inzerát Google, který hledá produktového manažera, jehož pracovní náplní má být:
- vytvoření portfolia zařízení s operačními systémy ChromeOS a Aluminium v různých provedeních (notebooky, hybridy s odnímatelnými displeji, tablety a boxy) a v různých cenových relacích
- vytvoření strategie pro postupný přechod z ChromeOS na Aluminium s kontinuitou v budoucnu
Aluminium OS je v inzerátu popsán jako nový operační systém založený na Androidu s hluboce zakořeněnou umělou inteligencí v jádru. Běžet má běžet na hardwaru pro základní, masový i prémiový trh.
Nedá se předpokládat, že přechod z ChromeOS na Aluminium bude živelný. Je možné, že některé počítače půjde na novou platformu upgradovat (Aluminium je testován na širokém množství procesorů včetně MediaTek Kompanio 520 a Intel Core Alder Lake), avšak patrně zůstane i spousta Chromebooků bez možnosti upgradu.
Vzhledem k poměrně širokému množství těchto zařízení ve školství a firemním sektoru bude muset Google nějakou dobu udržovat ChromeOS při životě, než jej Aluminium definitivně zahubí. Koneckonců už Jára Cimrman ve svém epitafu uvedl, že „budoucnost patří aluminiu“.
Předpokládáme, že systém Aluminium OS (ať bude jeho skutečné jméno jakékoliv) bude představen v druhé polovině příštího roku, přičemž jeho veřejná verze bude postavena už na novém Androidu 17.