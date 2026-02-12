Algoritmus jako droga? Instagram, TikTok a další sítě vyhlašují válku návykovosti

- Iniciativa Safe Online Standards má za úkol chránit adolescenty před negativními vlivy sociálních sítí
- Už se k ní připojily velká jména, jako Discord, YouTube, Instagram nebo Roblox
- I když se jedná o dobrovolná opatření, mají velký potenciál
O návykovosti chytrých telefonů, potažmo jejich aplikací, toho bylo napsáno už mnoho. Pečlivě promyšleným algoritmů,, přitažlivým barvičkám a mechanismům, které na naše mozky působí jako droga, jsou zkrátka těžké odolat. Četné studie provedené v průběhu let prokázaly, že používání aplikací sociálních sítí může mít negativní dopad na duševní zdraví, především v případě dospívajících. Není proto divu, že se vlády různých států snaží tento negativní dopad zvrátit, ať už skrze žaloby, nebo rovnou prostřednictvím zákazů.
V hlavní roli duševní zdraví dospívajících
Nyní to vypadá, že v tomto ohledu budou zodpovědnější i samotné sítě. Řada významných technologických společností souhlasila s tím, že se podrobí nezávislému hodnocení dopadů používání svých aplikací na duševní zdraví. Mezi platformy, které se zapojily do spuštění iniciativy Safe Online Standards, patří Discord, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, Roblox nebo Twitch. Firmy pomalu zavádí ověřování věku a další ochranná opatření, ale je zřejmé, že u toho to neskončí.
S podporou řady renomovaných společností zabývajících se vývojem aplikací byla zahájena nová iniciativa známá jako Safer Online Standards. „S.O.S. vytváří jasné, uživateli srozumitelné údaje o tom, jak sociální média, herní a digitální platformy navrhují produkty, chrání uživatele ve věku 13–19 let a řeší vystavení obsahu souvisejícímu se sebevraždami a sebepoškozováním. S.O.S. byl vyvinut bez finančních prostředků nebo vlivu technologických společností či vlád,“ uvádí o sobě sama iniciativa.
Každá sociální síť zapojená do projektu bude pečlivě ohodnocena, přičemž nakonec obdrží jedno ze tří označení: „užívejte obezřetně“, „částečná ochrana“ a případně „nesplňuje standardy“. Hodnocení tak bude fungovat na podobném principu jako kupříkladu PEGI či ESRB, které u počítačových her hodnotí vhodnost pro různé věkové skupiny a fungují jako orientační bod především pro rodiče. Safer Online Standards již obdržela podporu od řady amerických neziskových organizací a také od některých prominentních politiků a není vyloučeno, že se z ní stane uznávaný standard.