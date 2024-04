Aktuální akce v App Store: legendární JRPG, demoliční derby a Tesla aplikace pro hodinky

Pátek je tady a s ním nesmí chybět ani náš tradiční přehled zajímavých aplikací a her, které jsou aktuálně zdarma či ve slevě na App Store. Vypíchnout můžeme kupříkladu legendární japonské RPG Final Fantasy Tactics, kvalitní demoliční derby Wreckfest či překvapivě povedenou a užitečnou aplikaci pro elektromobily Tesla na chytré hodinky Apple Watch s názvem Watch app for Tesla.

Final Fantasy Tactics

U vydavatele Square Enix aktuálně probíhá velký výprodej, který by sám o sobě stačil na zaplnění celého seznamu. My ovšem vybrali pouze jeden z nich, který by rozhodně neměl uniknout vaší pozornosti. Tím je zástupce ikonické značky Final Fantasy s přídomkem Tactics, který je skvělým příkladem umění japonských vývojářů a jejich žánru JRPG. Původní cena byla 400 korun.