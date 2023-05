AirTag zaměřený na zdraví a sport? Patent Applu odhalil nový produkt

Nový patent odhalil nositelné zařízení sledující zdravotní a fitness veličiny

Jednat by se mělo o štítek, který lze připevnit na tělo nebo na oblečení

Není jisté, zda si podobné zařízení najde cestu do masové produkce

Nositelná elektronika je stále v kurzu, byť se do značné míry smrskla především na chytré hodinky a fitness náramky. S tím se nechce smířit Apple, který plánuje nový produkt, jenž možná v budoucnu doplní jeho portfolio. Podle uniklých informací z patentu by se mělo jednat o nositelný štítek, který by se měl podobat lokalizačnímu štítku AirTag, avšak místo polohy bude sledovat zdravotní funkce a sportovní výkony jeho nositele.

Apple původně přihlásil svůj patent už v roce 2020, nicméně publikován byl teprve minulý týden. I když je patentované zařízení zahaleno tajemstvím, firma z Cupertina v něm alespoň částečně naznačuje, jak by mohl fungovat. Podle všeho může být umístěn na různé části lidského těla či na oblečení, bude komunikovat s propojeným iPhonem a nabídne sledování držení těla, vystavení slunečnímu záření, rady pro efektivnější běh, detekci pádu, propojení s medicínskými a biometrickými aplikacemi a tak podobně.

Myšlenka na podobné zařízení není nová. Už v roce 2013 si podobné zařízení patentovala společnost Zepp Labs, byť ta se zaměřovala na možné využití pro zlepšení švihu v baseballu, golfu a tenisu. Apple si taktéž podobné zařízení pro baseball a golf zaregistroval v roce 2019, avšak podle tohoto patentu se jednalo spíše o náramek než o štítek, který by měl jít připevnit na libovolnou část těla. Jestli se Apple odhodlá k tomu, aby návrh tohoto patentu někdy skutečně realizoval, či zda skončí navždy v šuplíku, ukáže až čas.