Chameleon na zápěstí? Řemínky pro Apple Watch by mohly měnit barvu podle dění na displeji

Apple si patentoval náramek k Apple Watch, který umí měnit barvu

Měl by zvládnout zobrazovat různé vzory a textové informace

Apple nabízí ohromné množství řemínků pro své hodinky, vybrat si můžete z několika materiálů, nepřeberného množství barev či způsobů zapínání. Díky snadnému mechanismu uchycení je možné pásky rychle měnit podle nálady nebo společenské příležitosti. V budoucnu bychom si však mohli vystačit pouze s jedním řemínkem.

Podle čerstvě zveřejněného patentu Apple přemýšlí o univerzálním řemínku, který by dokázal měnit barvu na základě uživatelových aktuálních preferencích, například aby ladil s oblečením nebo vyjadřoval jeho aktuální rozpoložení. Apple v patentu hovoří o použití jednotlivých vláken obsahujících elektrochromické prvky a vodiče, u nichž by změnu barvy vyvolávalo aplikované napětí.

Apple neuvažuje pouze o jednolitých proměnách barev, ale i o komplexnějších scénářích – barevná změna by například mohla sloužit k notifikacím, dokonce by mělo být možné na pásku zobrazit různé vzory, ikony nebo i textové informace. Vzhled náramku by rovněž mělo možné automatizovat, například na základě času.

Všechno zní velice futuristicky a zajímavě, je však nutné podotknout, že se jedná pouze o patentovou přihlášku, která se nikdy nemusí dočkat svého naplnění. Koneckonců chytrých řemínků s integrovaným akumulátorem či jinými funkcemi jsme na papíře viděli spoustu, ale na pultech obchodů se zatím žádný z nich neobjevil.