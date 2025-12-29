TOPlist

AirPody mohly vypadat úplně jinak, Apple testoval odvážné varianty

Michael Chrobok
Michael Chrobok 29. 12. 19:00
0
Barevná bezdrátová sluchátka Apple AirPods (ilustrační obrázek)
  • Známý leaker se pochlubil snímky prototypů první generace sluchátek AirPods
  • Na nich můžeme vidět pouzdro ve dvou barevných kombinacích
  • Jediná sluchátka od Applu, která lze zakoupit i v jiné než bílé barvě, zůstávají AirPods Max

Bílá barva je se sluchátky AirPods neodmyslitelně spjatá už od samotných jejich začátků, ostatně právě na zářivě bílých sluchátkách vybudoval Apple celé své iPod impérium, které do značné míry určovalo, jakým způsobem dnes lidé poslouchají hudbu. Jenže co kdyby to bylo jinak a gigant z Cupertina vsadil při přechodu k bezdrátu místo sterilní bílé barvy na odvážnější kombinace? Podle posledních uniklých informací jsme nebyli daleko od toho, abychom nosili po kapsách zářivě barevná pouzdra sluchátek AirPods.

AirPody hrající všemi barvami

S novými snímky přišel známý leaker a sběratel prototypů ukrývající se za přezdívkou Kosutami. Na fotografiích se mají nacházet prototypy nabíjecího pouzdra první generace sluchátek AirPods v růžové a žluté barvě, jejichž odstíny nápadně připomínají barvy, které Apple využíval v případě barevného plastového iPhonu 5c. Ten sice ve své době vzbudil velký ohlas, avšak mezi uživateli si velkou oblibu nezískal, což je možná také důvod, proč se o tři roky později neprosadily ani barevné AirPody.

Při bližším pohledu je patrné, že Apple experimentoval jen s vnější barvou, zatímco vnitřek pouzdra a samotná sluchátka zůstávají v bílé barvě. Vzhledem k tomu, že se má jednat o prototypy, patrně si jen Apple chtěl vyzkoušet, jak budou barevné kombinace fungovat v praxi. V roce 2023 Kosutami zveřejnil obrázky AirPods v růžové barvě, přičemž Apple zřejmě vyvinul pět různých barevných variant sluchátek, které měly přibližně odpovídat barvám iPhonu 7, ale nakonec se rozhodl tuto myšlenku neuskutečnit.



Apple AirPods Pro 3



Nepřehlédněte

AirPods Pro 3 nejsou ve všem lepší. Apple na keynote některé věci zamlčel

Ačkoli by nejeden uživatel jistě uvítal bezdrátové pecky a špunty od Applu i v jiné než bílé barvě, bohužel mají alespoň prozatím smůlu. Jediná sluchátka, která Apple nabízí ve více barevných kombinacích, zůstávají AirPods Max, která ovšem vzhledem ke své uzavřené konstrukci nevyhovují každému. Alternativou je pořízení vinylového polepu, případně pouzdra, avšak ani tato řešení nejsou úplně ideální. Jestli se někdy dočkáme barevných AirPodů je otázka, nicméně pokud bychom si měli vsadit, spíše bychom na tuto variantu nespoléhali.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

