AI již brzy i ve vašem autě: CarPlay nabídne podporu ChatGPT, Gemini i Claude

- Do rozhraní CarPlay bude moci zamířit hned několik umělých inteligencí
- Ty sice nebudou funkčně na úrovni Siri, přesto ale rozšíří možnosti uživatelů
- AI v CarPlay bychom se mohli dočkat během několika příštích měsíců
Umělá inteligence se v posledních letech skloňuje takřka ve všech pádech a je jen málo odvětví, kde by se magické spojení písmen AI ještě neobjevilo. Segment automobilů je do značné míry konzervativní, především pokud jde o technologické novinky v rámci infotainmentu, nicméně ani ten se AI příliš dlouho neubrání. Zatímco někteří už s myšlenkou implementace umělé inteligence do vozidel koketují, Apple se podle všeho rozhodl otevřít stavidla naplno, a to i přes to, že jeho vlastní snahy o AI jsou valné většině laické i odborné veřejnosti pro smích.
Více AI možností v rámci CarPlay
CarPlay již podporuje aplikace třetích stran, ale typy podporovaných aplikací jsou omezené. Společnosti jako Anthropic a OpenAI v současné době nemohou vytvářet aplikace pro CarPlay, takže uživatelé jsou omezeni na používání hlasové asistentky Siri. Ta sice v dohledné době dostane výraznou aktualizaci o AI od Googlu, nicméně někteří uživatelé mají rádi širší výběr. Právě ty potěší, že Apple nejspíše odstraní některé překážky pro aplikace v rámci CarPlay, alespoň podle informací agentury Bloomberg.
Díky této změně budou uživatelé CarPlay moci přistupovat k aplikacím jako ChatGPT a klást otázky bez použití rukou, i když tyto aplikace nebudou mít přístup k funkcím vozidla nebo iPhonu. Hlasové aplikace AI třetích stran také nebudou přístupné skrze aktivační fráze a plnohodnotně nenahradí Siri, takže uživatelé budou muset manuálně otevřít aplikaci, aby získali přístup ke své vybrané AI. Vývojáři si nicméně budou moci se svými aplikacemi vyhrát natolik, že například po jejich spuštění budou moci uživatelé ihned diktovat svůj dotaz.
Apple plánuje přidat podporu pro aplikace AI třetích stran v následujících měsících, což by mohlo odpovídat termínu, kdy má být uvedena na trh chytřejší verze Siri od giganta z Cupertina. Ta má dorazit v rámci iOS 26.4 a pro Apple půjde o velkou věc – Siri totiž konečně po dlouhých letech dostane aktualizaci, která výrazně vylepší její schopnosti, které budou obohaceny o schopnosti velkých jazykových modelů.