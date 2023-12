Activision Blizzard měl se smartphony velké plány, chystal vlastní obchod s aplikacemi

Herní vydavatel Activision Blizzard měl na poli mobilních her velké ambice

Hraní na chytrých telefonech si sice v posledních letech získává větší respekt, stále se ale primárně jedná spíše o záležitost pro příležitostné hráče než pro opravdové nadšence. Změnit to chtěla firma Activision Blizzard, která má ve svém portfoliu mobilních her například Call of Duty Mobile, Diablo Immortal či Hearthstone. Tyto tituly patří mezi respektované hry i mezi profesionálními hráči a v žebříčcích na Google Play se umisťují poměrně vysoko. To nicméně Activision Blizzard nestačilo, alespoň podle informací z interních e-mailů, které vypluly na povrch v soudním sporu Epic vs. Google.

Google Play málem získal konkurenci

Ty hovoří o tajemném „Project Boston“, který neměl být ničím jiným než vlastním obchodem s aplikacemi na operačním systému Android. Společnost se údajně rozhodla pro dva paralelní plány ve svém přístupu k mobilnímu hraní. Prvním plánem bylo vybudovat vlastní obchod s mobilními hrami, buď ve spolupráci s Epic Games a vydavatelem Clash of Clans Supercell, nebo zcela samostatně, a obejít tak z Google Play. K dispozici měl být obchod skrze webové stránky a v rámci něj byste získali přístup k hrám jako Candy Crush, Call of Duty Mobile a Diablo Immortal.

Finanční ředitel společnosti Activision Blizzard Armin Zerza obchod v soukromých e-mailech s generálním ředitelem společnosti Epic Timem Sweeneym představil jako „Steam pro mobilní zařízení“. Dokumenty naznačují, že obchod by si účtoval transakční poplatek ve výši 10 až 12 procent, což je méně než 30procentní poplatek společnosti Google. Pokud by tento plán byl úspěšný, mělo následovat vytvoření obdobného obchodu pro iOS.

Společnost Activision Blizzard však byla připravena od celého plánu upustit, pokud by vyšel její druhý plán. Firma totiž současně vyjednávala se společností Google o dohodě v hodnotě přes 100 milionů dolarů (cca 2,2 miliardy korun), jejímž cílem bylo získat výhodnější postavení. Ať tak či onak, Activision Blizzard by na tom byl finančně lépe. K tomuto obchodu však nikdy nedošlo, protože Activision Blizzard podepsal s Googlem smlouvu v hodnotě mnohem vyšší než 100 milionů dolarů. V lednu 2020 podepsal dohodu, která podle šéfa partnerské spolupráce Googlu Dona Harrisona nyní znamená, že mezi oběma společnostmi „proudí miliardy dolarů“.