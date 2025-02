A je po překvapení! Takto bude vypadat Nothing Phone (3a) a jeho vybavenější sourozenec

Na internet unikly tiskové snímky a propagační videa chystaných smartphonů od značky Nothing

Nothing Phone (3a) i varianta Pro zaujmou rovnými boky a průhlednými zády

Ve střední třídě potěší i přítomnost dedikovaných teleobjektivů

Značka Nothing se chystá v rámci veletrhu MWC představit novou rodinu smartphonů Nothing Phone (3a). Jak prozradily uniklé specifikace, bude se jednat o telefony spadající do vyšší střední třídy, které nabídnou několik funkcí běžných spíše ve vyšších cenových patrech. Server Android Headlines se s předstihem dostal k tiskovým snímkům obou telefonů, na žádost britské značky je ale posléze z webu stáhl. Jak se ale jednou něco dostane na internet…

Takto budou vypadat smartphony Nothing Phone (3a) a (3a) Pro

Chystané smartphony řady Nothing Phone (3a) půjdou ve šlépějích svých předchůdců – britská firma ani tentokráte neopustí svůj ikonický design, který tvoří poloprůhledná záda prošpikovaná několika LED pásky tvořícími blikající rozhraní Glyph.

Design zad obou telefonů rovněž prozrazuje, že se nejedná o plnohodnotné vlajkové modely – množství LED pásků je menší než v případě poslední „vlajky“ Nothing (2), a navíc obrazce znázorněné ve spodní části telefonů nijak nenaznačují přítomnost cívky pro bezdrátové nabíjení. To ale koneckonců neměli ani přímí předchůdci Nothing Phone (2a) a (2a) Plus.

Teleobjektiv a hardwarová spoušť fotoaparátu

Oproti nim si letošní modelová řada výrazně polepší v oblasti fotoaparátů – záda obou telefonů bude zdobit hned trojice kamer, přibude totiž dedikovaný teleobjektiv. Podle vzhledu modulu taktéž poznáte, který z obou modelů máte zrovna v ruce – u Nothing Phone (3a) bude vypadat podobně jako u předchozího modelu s jedním „okem“ navíc, u Nothing Phone (3a) Pro výrobce vsadí na nový design zvýrazňující polohu periskopického modulu.

Periskopický modul bude hlavním benefitem varianty Pro – nabídne totiž 3× optické přiblížení, zatímco teleobjektiv u Nothing Phone (3a) bude přibližovat „pouze“ dvakrát. V obou případech se má jednat o 50Mpx snímač, stejným rozlišením se bude pyšnit i hlavní kamerka. Třetím do party pak bude u obou modelů 8megapixelový širokoúhlý fotoaparát. Fotoaparáty půjde ovládat nejen přes displej – na pravé straně telefonu najdeme dedikovanou hardwarovou spoušť.

Oba telefony spolu budou sdílet i zbytek klíčové výbavy – 6,77″ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz, čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 5 000mAh baterii s podporou rychlého nabíjení. V maximální paměťové výbavě mají být nabízeny s 12 GB RAM a 256GB úložištěm.

Smartphony Nothing Phone (3a) a (3a) Pro budou představeny 4. března na barcelonském veletrhu MWC.