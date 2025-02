Nothing Phone 3a Pro má být král zoomu ve střední třídě. Čím se bude lišit od základního modelu?

Na internet unikly parametry chystaných smartphonů od značky Nothing

Fotoaparát Nothing Phone (3a) Pro se údajně nezalekne ani nejdražšího iPhonu

Premiéra nové řady se uskuteční 4. března na veletrhu MWC

Britská značka Nothing bude na letošním ročníku veletrhu MWC prezentovat novou rodinu smartphonů střední třídy. Tvořit ji budou dva modely – základní Nothing Phone (3a) a vybavenější Nothing Phone (3a) Pro. V obou případech se má jednat o smartphony, které do střední třídy přinesou nadstandardní výbavu, především pak dedikovaný teleobjektiv. Mají se dražší telefony bát?

Nothing Phone (3a): král zoomu ve střední třídě

Značka Nothing zveřejnila video, ve kterém porovnává schopnosti fotoaparátu chystaného smartphonu Nothing Phone (3) a aktuálního iPhonu 16 Pro Max. Otestováno bylo několik disciplín, např. klasická fotografie, zoom nebo makro, výsledek byl dopředu předvídatelný – Nothing Phone (3a) za iPhonem nijak výrazně nezaostal.

Vzhledem k prodejní ceně mají být schopnosti fotoaparátu Nothing Phone (3a) hlavním benefitem – jeho cenu sice zatím ještě neznáme, určitě ale bude na míle vzdálená částce 35 990 korun, za kterou se prodává iPhone 16 Pro Max. Fotografie z testu v plném rozlišení je možné stáhnout na této stránce.

Známe parametry obou modelů

Nothing Phone (3a) a (3a) Pro mají mít spoustu společného – podle posledního úniku parametrů se pravděpodobně bude jednat o jeden telefon se dvěma lehce odlišnými výbavami. Společným jmenovatelem obou strojů má být 6,72″ AMOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, 3nm čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, baterie s kapacitou 5 000 mAh nebo voděodolnost IP64. Shodná má být část fotovýbavy, konkrétně 50Mpx hlavní fotoaparát a 8Mpx širokoúhlá kamerka.

Hlavním rozdíl mezi základním modelem a variantou Pro má být teleobjektiv – Nothing Phone (3a) má dostat kamerku s 2× přiblížením, Nothing Phone (3a) Pro pak 50Mpx periskopický teleobjektiv s 3× přiblížením a až 60× hybridním zoomem. Tento fotoaparát má být založen na 1/1,95″ snímači Sony Lytia LYT-600.

Premiéra už za dva týdny

Rodina smartphonů Nothing Phone (3a) bude představena 4. března v rámci veletrhu MWC v Barceloně, prodej by se měl rozběhnout ještě týž den. Cena základního modelu se očekává pod hranicí 10 tisíc korun, varianta Pro by měla stát něco málo přes tuto částku.