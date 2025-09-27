A dost! Spotify vyhlašuje válku záplavě hudebního odpadu vytvořeného pomocí AI

- Platforma zpřísňuje zásady: vyžádá si přiznání použití AI, zakročí proti vydávání se za někoho jiného a omezí spam
- Nový metadata standard pro označení práce s AI vzniká ve spolupráci s organizací DDEX, zapojilo se 15 labelů a distributorů
- Spotify odmítá spekulace, že by kvůli úsporám potichu přidávalo AI skladby do vlastních playlistů
Spotify představilo sadu opatření, která mají omezit příval generativní hudby nízké a diskutabilní kvality, zabránit zneužití hlasových klonů známých umělců a zavést transparentní informování o tom, jak a zda byla při tvorbě skladeb využita umělá inteligence.
Generální úklid
Cílem je, alespoň podle Spotify, chránit „autentické umělce před spamy, vydáváním se za někoho jiného a klamáním“ a zároveň nebránit tvůrcům v legitimním využití AI. Na první pohled důležitou novinkou je práce na novém metadatovém standardu, který bude vyžadovat, aby tvůrci a vydavatelé deklarovali použití AI v kterékoliv fázi tvorby. Tedy od generovaných vokálů či nástrojů až po použití při mixu a masteringu.
Standard vzniká ve spolupráci s organizací DDEX, která v hudebním průmyslu definuje datové toky. Podle šéfa marketingu a politiky Sama Duboffa už přijetí přislíbilo 15 nahrávacích společností a distributorů, jak reportuje The Verge.
Přísnější pravidla
Harmonogram zveřejnění standardu Spotify bohužel neupřesnilo. Labely a distributoři budou muset upravit své postupy předávání kreditů tak, aby tyto informace k platformě dorazily. Současně Spotify taky upřesnilo pravidla pro vydávání se za někoho jiného, tedy použití cizího hlasu bez souhlasu. Ať už má jít o reálný záznam, nebo neautorizované AI klony, deepfaky a další vokální repliky. Takový obsah bude nově agresivněji odstraňován.
Proti AI balastu a dalším formám zneužívání systému nasazuje Spotify také nový antispamový filtr, který během „několika týdnů až měsíců“ začne identifikovat uploadery snažící se manipulovat výplatami. Tedy například nahráváním stop těsně nad 30 sekund nebo opakovaným uploadem téže skladby s mírně pozměněnými metadaty. Za posledních 12 měsíců platforma podle vlastních slov odstranila 75 milionů spamových tracků.
Spotify prý AI nezneužívá
Firma rovněž reagovala na kolující tvrzení a spekulace, že by do playlistů přidávala AI hudbu s cílem snižovat výplaty umělcům. Duboff je označil za „kategoricky a naprosto nepravdivá“ a zdůraznil, že Spotify žádnou hudbu samo nevytváří. Veškerý obsah je prý nahrán a licencován třetími stranami a platforma z něj vyplácí tantiémy. Zda se AI skladby objevují v redakčně kurátorovaných playlistech, na briefingu nekomentoval; následně dodal, že editoři vybírají hudbu podle očekávané odezvy publika a čistě „promptem generované“ stopy dosahují velmi nízkého zapojení.
Kroky Spotify tak míří k větší transparentnosti a kontrole kvality v době, kdy nástroje typu Suno či Udio usnadňují masovou výrobu hudby, která možná není skvělá a umělecká a hodná nějakých ocenění, ale dá se bez problémů poslouchat. Na druhou stranu je to dost možná příliš málo, příliš pozdě. Spotify je, stejně jako sociální sítě, zaměnitelné AI břečky plné, a záleží jen na algoritmu, jestli se vám takové věci ukazují často, nebo jen zřídka.