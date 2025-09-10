Roky čekání jsou u konce! Spotify spustilo přehrávání v bezztrátové kvalitě, je součástí Premium tarifu

- Spotify po dlouhém čekání představilo bezztrátovou kvalitu streamování
- Novinka je součástí předplatného Premium bez dalších poplatků
- Bezztrátový poslech zamíří na padesátku trhů v září a říjnu, Česko nevyjímaje
Spekulovalo se o tom dlouhou dobu. Možná až příliš dlouhou dobu. Spotify je sice jednou z nejpopulárnějších služeb pro streamování hudby na světě, nicméně jedna zásadní věc ji dlouhou dobu chyběla – streamování v bezztrátové kvalitě. Konkurence jako Tidal či Apple Music přitom kvalitnější poslech nabízí už delší dobu: první jmenovaná služba na vysoké kvalitě poslechu postavila svůj byznys model, ta druhá ji zahrnula do svého klasického předplatného, pakliže máte ty správné periferie. Spotify v tomto výčtu ale dlouho chybělo, přičemž o příchodu bezztrátové kvality hudby se spekulovalo několik let.
Konečně kvalitní poslech na Spotify
Den D je ale konečně tady. Spotify na svém blogu oficiálně oznámilo, že na jeho platformu přichází bezztrátový poslech muziky, a to pro předplatitelé varianty Premium na vybraných trzích. Jakmile pro tento segment předplatitelů bude bezztrátový kvalita k dispozici, dá jim Spotify vědět skrze notifikaci. „Čekání je konečně u konce. Jsme velmi nadšeni, že bezztrátový zvuk je nyní k dispozici pro předplatitele Premium,“ řekl Gustav Gyllenhammar, viceprezident pro předplatné ve Spotify.
„Věnovali jsme čas vývoji této funkce, aby byla upřednostněna kvalita, snadné použití a přehlednost, a abyste vždy věděli, co se děje v pozadí. Díky bezztrátovému zvuku budou mít naši prémioví uživatelé nyní ještě lepší poslechový zážitek,“ dodal Gyllenhammar. Bezztrátová kvalita znamená v podání Spotify streamování až 24-bit/44.1 kHz ve formátu FLAC. S vyšší kvalitou pochopitelně rostou také datové nároky, tudíž pokud nemáte dostatek úložiště či nevyužíváte štědrý datový balíček, stále si můžete v nastavení zvolit i méně kvalitní poslech.
Lossless kvalita je k dispozici na mobilních zařízeních, počítačích a tabletech, stejně jako na mnoha zařízeních, která podporují Spotify Connect, včetně Sony, Bose, Samsung, Sennheiser a dalších. Podpora dalších zařízení, včetně zařízení od Sonos a Amazon, bude k dispozici příští měsíc. Vysokou kvalitu musíte pro každé zařízení povolit zvlášť v nastavení, konkrétně pod položkou Kvalita médií. Spotify také transparentně připomíná, že poslech v té nejvyšší kvalitě si vychutnáte jen skrze drátová sluchátka, neboť Bluetooth neposkytuje dostatečnou šířku pásma pro přenos bezztrátového zvuku a signál je před odesláním komprimován.
Bezztrátová kvalita hudby bude postupně uvolňována na více než padesát trhů v průběhu září a října, přičemž mezi zeměmi nechybí ani Česko, kde by si novinku měli mít možnost vyzkoušet už první šťastlivci. Ne všechny novinky, se kterými se Spotify v poslední době vytasilo, jsou ale takto pozitivní. Švédská streamovací služba totiž nedávno zdražila – jednotlivec zaplatí za Premium 185 korun měsíčně, student něco málo ušetří a zaplatí pouze 97 korun. Pokud chcete sdílet předplatné s partnerem/partnerkou, zaplatíte 249 korun a rodinné předplatné pro až 6 členů vás vyjde na 299 korun.