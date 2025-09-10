TOPlist

Roky čekání jsou u konce! Spotify spustilo přehrávání v bezztrátové kvalitě, je součástí Premium tarifu

Michael Chrobok
10. 9. 18:10
Muž poslouchající hudbu ze sluchátek (ilustrační obrázek)
  • Spotify po dlouhém čekání představilo bezztrátovou kvalitu streamování
  • Novinka je součástí předplatného Premium bez dalších poplatků
  • Bezztrátový poslech zamíří na padesátku trhů v září a říjnu, Česko nevyjímaje

Spekulovalo se o tom dlouhou dobu. Možná až příliš dlouhou dobu. Spotify je sice jednou z nejpopulárnějších služeb pro streamování hudby na světě, nicméně jedna zásadní věc ji dlouhou dobu chyběla – streamování v bezztrátové kvalitě. Konkurence jako Tidal či Apple Music přitom kvalitnější poslech nabízí už delší dobu: první jmenovaná služba na vysoké kvalitě poslechu postavila svůj byznys model, ta druhá ji zahrnula do svého klasického předplatného, pakliže máte ty správné periferie. Spotify v tomto výčtu ale dlouho chybělo, přičemž o příchodu bezztrátové kvality hudby se spekulovalo několik let.

Konečně kvalitní poslech na Spotify

Den D je ale konečně tady. Spotify na svém blogu oficiálně oznámilo, že na jeho platformu přichází bezztrátový poslech muziky, a to pro předplatitelé varianty Premium na vybraných trzích. Jakmile pro tento segment předplatitelů bude bezztrátový kvalita k dispozici, dá jim Spotify vědět skrze notifikaci. „Čekání je konečně u konce. Jsme velmi nadšeni, že bezztrátový zvuk je nyní k dispozici pro předplatitele Premium,“ řekl Gustav Gyllenhammar, viceprezident pro předplatné ve Spotify.

Návod, jak aktivovat bezztrátový poslech na Spotify
Návod, jak aktivovat bezztrátový poslech na Spotify

„Věnovali jsme čas vývoji této funkce, aby byla upřednostněna kvalita, snadné použití a přehlednost, a abyste vždy věděli, co se děje v pozadí. Díky bezztrátovému zvuku budou mít naši prémioví uživatelé nyní ještě lepší poslechový zážitek,“ dodal Gyllenhammar. Bezztrátová kvalita znamená v podání Spotify streamování až 24-bit/44.1 kHz ve formátu FLAC. S vyšší kvalitou pochopitelně rostou také datové nároky, tudíž pokud nemáte dostatek úložiště či nevyužíváte štědrý datový balíček, stále si můžete v nastavení zvolit i méně kvalitní poslech.

Lossless kvalita je k dispozici na mobilních zařízeních, počítačích a tabletech, stejně jako na mnoha zařízeních, která podporují Spotify Connect, včetně Sony, Bose, Samsung, Sennheiser a dalších. Podpora dalších zařízení, včetně zařízení od Sonos a Amazon, bude k dispozici příští měsíc. Vysokou kvalitu musíte pro každé zařízení povolit zvlášť v nastavení, konkrétně pod položkou Kvalita médií. Spotify také transparentně připomíná, že poslech v té nejvyšší kvalitě si vychutnáte jen skrze drátová sluchátka, neboť Bluetooth neposkytuje dostatečnou šířku pásma pro přenos bezztrátového zvuku a signál je před odesláním komprimován.



DJ v klubu s logem Spotify (ilustrační obrázek)



Bezztrátová kvalita hudby bude postupně uvolňována na více než padesát trhů v průběhu září a října, přičemž mezi zeměmi nechybí ani Česko, kde by si novinku měli mít možnost vyzkoušet už první šťastlivci. Ne všechny novinky, se kterými se Spotify v poslední době vytasilo, jsou ale takto pozitivní. Švédská streamovací služba totiž nedávno zdražila – jednotlivec zaplatí za Premium 185 korun měsíčně, student něco málo ušetří a zaplatí pouze 97 korun. Pokud chcete sdílet předplatné s partnerem/partnerkou, zaplatíte 249 korun a rodinné předplatné pro až 6 členů vás vyjde na 299 korun.

