Váš osobní DJ do kapsy: Spotify testuje unikátní funkci

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 21. 8. 18:00
2
DJ v klubu s logem Spotify (ilustrační obrázek)
  • Stát se DJem je díky nové funkci Spotify jednodušší, než kdy dříve
  • Novinka umožní upravovat přechody mezi skladbami, podobně jako to dělají profesionálové
  • Funkce Mix je aktuálně k dispozici v rámci beta verze pouze vybraným předplatitelům varianty Premium

Hudební streamovací platforma Spotify se stále drží na špici uživatelské popularity, byť i v jejím případě je stále co zlepšovat. O příchodu vyšší kvality streamované hudby se spekuluje už nějaký ten pátek a prozatím to nevypadá, že by švédská služba splnila fanouškům přání. Namísto toho přišla s novinkou, která sice s kvalitou hudby přímo nesouvisí, avšak alespoň zdánlivě z vám udělá mistra mixážního pultu.

DJem snadno a rychle díky Spotify

Spotify testuje novou funkci míchání zvuků, která umožňuje přizpůsobit přechody mezi skladbami v playlistech. Funkce Mix, která je nyní k dispozici v rámci beta verze pro vybrané uživatele předplatného Premium, nabízí možnost automaticky míchat přechody mezi skladbami, nebo ručně upravovat různé aspekty, jako je hlasitost, ekvalizér a efektové křivky, což umožní vytvářet jedinečné přechody. To umožňuje uživatelům, aby skladby na sebe navazovaly, místo aby jedna skladba náhle skončila a druhá začala.

Nová funkce Spotify Mix
Nová funkce Spotify Mix

Novinka může sloužit pro nadšené uživatele, kteří si chtějí mixování zvuků vyzkoušet na něčem jednodušším, než se pustí do rozsáhlejších a funkčně obsáhlejších mixovacích softwarů, jako jsou Apple Logic Pro, Reaper nebo Audacity. Zároveň mohou novou funkci vyzkoušet i uživatelé, kteří jen chtějí dodat svému poslechu nový rozměr a obohatit jej o „DJský rozměr“, například pokud skrze Spotify pouští hudbu na party.



Prémiové streamování hudby na sluchátkách skrze Spotify (ilustrační obrázek)



Spotify uvádí, že předplatitelé Premium mohou také vzájemně spolupracovat a vytvářet vlastní seznamy skladeb. Předplatitelé Premium, kteří mají k funkci Mix přístup, ji uvidí v panelu nástrojů u playlistu skladeb, který vytvořili. Vedle možnosti auto pro rychlé vytváření přechodů zahrnují možnosti přizpůsobení předvolby pro Fade nebo Rise. Není jasné, kdy bude tato funkce dostupná mimo beta verzi, ani kteří uživatelé služby Premium k ní mají v současné době přístup.

Kapitoly článku