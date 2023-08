8 minut a dost! Čína chce dostat děti od telefonů, bojí se závislosti

Čína chce bojovat proti závislosti dětí na telefonech restrikcemi

Již brzy budou mít děti k dispozici telefon pouze na 1–2 hodiny denně

Nejmenší ratolesti, ve věku do 8 let, dokonce jen na 8 minut za den

Technologicky vyspělá Čína chystá další drakonický zákaz, který dolehne na děti každého věku. Tamní regulační úřad Čínská správa kyberprostoru (CAC) oznámila, že plánuje zavést omezení pro všechny děti do 18 let, týkat se bude toho, kolik času ratolesti tráví na mobilních telefonech.

Čína terorizuje děti

Prvním pravidlem je, že telefon by dětem vůbec neměl fungovat mezi 22. a 6. hodinou. Školáci ve věku do 16 let pak mají dle nových regulací strávit na mobilním telefonu maximálně 1 hodinu denně, starší ve věku od 16 do 18 let dostanou 2 hodiny denně. Děti do 8 let prý mají mít k dispozici pouze 8 minut za den.

Jak chtějí toto opatření regulátoři v Číně hlídat? Agentura Reuters cituje samotnou CAC, která prý tvrdí, že bude po všech výrobcích mobilních telefonů a operačních systémů chtít, aby do svých zařízení zavedli speciální režim, který bude dětem čas na displeji kontrolovat. Po každé půlhodině by je také měl upozornit, ať si dají chvilku pauzu.

Není přesně jasné, kdy Čína plánuje opatření zavést. Přichází však poté, co se v zemi masivně zvýšil výskyt krátkozrakosti u mladistvých. Čína chce tímto gestem také bojovat proti zákeřné nomofobii, tedy závislosti na mobilním telefonu, respektive na internetu.

Celkem jasný nesouhlas však vyjádřily technologické firmy. Proč? Akcie velké mediální společnosti Tencent a čínské skupiny elektronického obchodu Alibaba se snížily o 3 %, zatímco videoslužba Bilibili se propadla o 7 %.

Nařízení má přijít jen necelé dva roky od podobného drakonického opatření. Děti v Číně smějí hrát online hry pouze 1 hodinu denně, konkrétně mezi 20. a 21. hodinou, a to jen během pátků, víkendů a státních svátků či prázdnin. Právě proto se velká část z nich přesunula na mobilní telefony, kterým se podobné regulace dosud vyhýbaly.