24 GB RAM v telefonu? Čínská značka bude příští týden bořit rekordy

640 kilobajtů musí stačit každému. Tento výrok, který je přisuzován Billovi Gatesovi, dnes zní poměrně úsměvně, uvědomíme-li si, že průměrný současný smartphone disponuje milionkrát větší operační pamětí. Nejvýkonnější telefony dneška mají pod kapotou až 16 GB RAM, a už příští týden by měla tato hodnota opět povyskočit o ještě něco výše.

V tomto týdnu zveřejnil informátor Ice Universe zprávu o tom, že skupina Oga (pod ní se údajně skrývají značky OnePlus, Oppo a Realme) začala pracovat na popularizaci vysokokapacitních pamětí. U vlajkových lodí se prý stane standardem 16 GB, v nejvyšších konfiguracích dokonce můžeme počítat s 24 GB.

Tato zpráva se zpočátku zdála jako přehnaná, ovšem nedlouho poté se objevila upoutávka na herní smartphone Red Magic 8S lákající právě na 24 GB operační paměti. Značka Red Magic sice do zmíněné skupiny nespadá, ovšem to nic nemění na tom, že brzy budou zřejmě padat rekordy.

Výrobci herních smartphonů na parametrech rozhodně nešetří, vídáme u nich rekordní hodnoty obnovovacích frekvencí displejů, frekvencí dotykových ploch, taktu procesorů a pamětí apod. 24 GB RAM tak bude pro náruživé pařany velkým lákadlem, byť v konečném důsledku nemusí být tato hodnota vůbec znát – ani při obrovském množství otevřených aplikací či panelů ve webovém prohlížeči lze stěží zaplnit 12 GB, natož 16. Zatím ani neexistují žádné mobilní hry, které by takto velkou paměť využily. Hodnota 24 GB tak bude spíše marketingovou vábničkou, která lepší herní výkon nepřinese.

Redmagic 8S Pro will use 24GB ram, my God! pic.twitter.com/qQSXRmp43e

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 27, 2023