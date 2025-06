Zvuky vozů pro chystanou Mafii vznikaly na českých silnicích, chybět nemá ani dobový závoďák

Nový vývojářský deníček z Mafie: Domoviny se zaměřuje na zvukovou stránku hry

Autoři slibují autentické ozvučení zbraní i vozidel, zvuky nahrávali i na českých silnicích

Fiktivní sicilské městečko San Celeste oživí i pouliční umělci s tradičními hudebními nástroji

Součástí videa je ale i několik desítek vteřin nových záběrů přímo z hraní

Vývojáři ze studia Hangar 13 alespoň částečně vyslyšeli přání hráčů, kteří volají po zveřejnění souvislejších gameplay záběrů z očekávané gangsterky Mafia: The Old Country. V nejnovějším ze série vývojářských deníčků, které pravidelně vycházejí v posledních týdnech, došlo i na několik desítek vteřin nových záběrů. Ty zachycují především jízdu v dobových vozidlech a střelbu ze zbraní. Do vydání hry, kterou přitom sami tvůrci před několika dny označili za hotovou, zbývá už jen 40 dnů.

Zvuky Sicílie

Nové video ze série „Breaking Omerta“ s názvem The Sounds of Sicily se zaměřuje především na zvukovou stránku hry, která je podle tvůrců zásadní pro budování atmosféry a celkovou uvěřitelnost fiktivního sicilského městečka San Celeste na přelomu 19. a 20. století. Nejprve se tvůrci věnují střelným zbraním, které by měly nabídnout úderné zvukové efekty střelby s cílem vyvolat v hráčích pocit, že každá kulka může být smrtící. Autoři dle svých slov hledali inspiraci u hollywoodské produkce, zejména mezi moderními westerny.

Důraz na autenticitu

Odvěkou součástí série Mafia byla jízda v dobových automobilech a nejinak tomu bude i v Domovině. Vozidla z počátku 20. století byla velmi hlasitá, těžká a ve větší rychlosti také pořádně nebezpečná. A nejen na zvuku tehdejších motorů je to podle tvůrců patřičně znát. Pro nahrávání zvuků si autoři vypůjčili skutečné veterány, s nimiž vyrazili i na české silnice. Ve videu se mihne i několik koncepčních obrázků, které naznačují, že kromě osobáků bychom mohli usednout i za volant náklaďáku či závodního auta.

Chybět samozřejmě nebude ani originální orchestrální soundtrack. Atmosféru prosluněného San Celeste ale budou hráčům zpříjemňovat také tóny tradičních sicilských nástrojů v podání pouličních umělců či popěvky horníků v sirných dolech.

Mafia: Domovina, jak zní oficiální český název, vychází 8. srpna pro PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Na všech platformách bude hra dostupná s kompletní českou lokalizací, tedy včetně titulků i dabingu.

