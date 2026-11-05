Zvuk Bang & Olufsen a displej s jasem 12 000 nitů: Motorola Signature 27 má extrémní výbavu

- Motorola odhalila vlajkový smartphone Signature 27, který má naprosto extrémní výbavu
- Pyšní se duálním OLED displejem s extrémním jasem 12 000 nitů, dlouhou výdrží a 7letou podporou
- Skvělá je i soustava fotoaparátů, reproduktory se pyšní puncem Bang & Olufsen
- Se skóre 173 bodů novinka obsadila druhou příčku v žebříčku DxOMark
- Na oznámení dostupnosti a ceny stále čekáme
Motorola Signature 27 se stala vůbec prvním smartphonem, u něhož bylo potvrzeno nasazení supervýkonného čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Zářijové poodhalení ale přineslo spoustu otazníků, které Motorola smazala až dnešním kompletním představením. Z něj je zjevné, že americká značka ve vlastnictví čínského Lenova chce v odvětví smartphonů postoupit do vůbec nejvyšší ligy – Motorola Signature 27 totiž nenabízí pouze dechberoucí výkon, ale exceluje téměř ve všech důležitých parametrech.
Motorola Signature 27: hliník, látka, keramika a sklo
Motorola u svého nového top modelu vsází na velmi kontroverzní design, který nepochybně vzbuzuje pozornost. Může za to jednak kombinace materiálů, měnící se tloušťka, ale hlavně nezvyklé rozmístění fotoaparátů na zádech do tvaru obráceného písmene U. Telefon váží 227 gramů, ve spodní části má tloušťku 7,99 mm, v horní části je pak kvůli modulu s fotoaparáty tlustší.
Motorola Signature 27 bude nabízena ve dvou barevných a materiálových provedeních – u tmavého modelu v barvě Pantone Coal Smoke připomínají záda hrubou tkanou texturu, zatímco u zeleného modelu v barvě Pantone Capulet Olive byla pro texturu zad inspirací kartáčovaná textilie. Boky telefonu jsou hliníkové, ostrůvek s fotoaparáty je pak napůl z hliníku, napůl z hladké keramiky.
Telefon se pyšní vysokou odolností, splňuje jednak krytí IP68 a IP69, a také armádní certifikaci MIL-STD-810H. Ochranu displeje zabezpečuje tvrzené sklo Gorilla Glass Ceramic 3.
Duální AMOLED panel s extrémním jasem
Jestliže Motorola Signature 27 v něčem opravdu exceluje, tak je to svítivost displeje. Výrobce totiž nasadil duální AMOLED panel, který se pyšní špičkovým jasem až 12 000 nitů. Tuto hodnotu zajišťuje speciální technologie duálního panelu, která kombinuje dvě emitní vrstvy do jedné. Díky tomu je dění na displeji vždy perfektně viditelné v jakémkoliv prostředí.
Displej má úhlopříčku 6,78″, rozlišení 1,5K a maximální obnovovací frekvenci 120 Hz. Obrazovka se pyšní vysokou energetickou účinností, dlouhou životností a přesnou reprodukcí barev – displej dokáže zobrazit kompletní barevné spektrum DCI-P3 a kromě toho je kalibrován na barevný profil Pantone, který zabezpečuje bohaté a věrné barvy. Součástí displeje je ultrazvuková čtečka otisků prstů a kruhový otvor pro 50Mpx selfie kamerku se světelností f/1.9.
Fotoaparáty: 2. místo v DxOMark
Schopnosti fotoaparátů Motoroly Signature 27 ocenily i laboratoře DxOMark, které telefonu udělily zlatou značku za špičkovou kvalitu fotografií a videa v nejrůznějších podmínkách. Konkrétně novinka získala 173 bodů, což ji řadí na druhou příčku hned za model Huawei Pura 80 Ultra. Do vystouplé horní části zad Motorola osadila sestavu tří fotoaparátů:
- 50Mpx hlavní (Lytia L910) s optickou stabilizací a světelností f/1.6
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 122° a světelností f/2.0
- 200Mpx periskopický teleobjektiv s 3× optickým přiblížením a optickou stabilizací
Této trojici ještě sekunduje akční snímač EVS pro zachycení rychle se pohybujících objektů. Motorola se rovněž chlubí špičkovou hardwarovou stabilizací hlavního fotoaparátu s úhlem 3,5°, což zabezpečuje plynulé a stabilní záběry pořízené za chůze. Pro natáčení videa využívá Motorola vlastní engine Video Enhancement, který pomocí umělé inteligence optimalizuje barvy, kontrast a dynamický rozsah v reálném čase.
Video je možné natáčet až v 8K rozlišení při 30 snímcích za sekundu. Níže si můžete prohlédnout sadu prvních dvanácti fotografií, které výrobce zveřejnil – všechny byly pořízeny právě Motorolou Signature 27.
Motorola Signature 27 zaujme i v oblasti audia, a to díky partnerství se společností Bang & Olufsen. Telefon si z této spolupráce odnáší novou architekturu reproduktorů a několik zvukových režimů, které mají zachovávat charakter původních nahrávek a poskytovat věrnou reprodukci. Zvuk by měl mít tedy telefon také špičkový. Motorola zaujme i nahráváním zvuku (a telefonování), k němuž je připraveno rovnou 5 mikrofonů.
Nejvýkonnější mobilní procesor současnosti
Pod kapotou Motoroly Signature 27 tiká čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, který je příslibem obrovského výpočetního výkonu, podpory nejnovějších funkcí umělé inteligence a moderní konektivity. Hráči her ocení robustní chladicí systém ArticMesh, který disponuje o 40 procent větší výparníkovou komorou než předchozí model, tudíž by měl telefon déle udržet v režimu maximálního výkonu.
Čipset může být spárován s 12 nebo 16 GB RAM typu LPDDR5X, přičemž operační paměť je možné virtuálně rozšířit až na 24 GB. Horší je to s úložištěm – kapacita 256 nebo 512 GB je konečná, jediný přítomný fyzický slot slouží k vložení SIM karty. Podporován je i režim dual SIM, v takovém případě ale musí být jedna ze SIM virtuální. Telefon podporuje bezdrátové standardy 5G, Wi-Fi 7 (se zajištěnou kompatibilitou dosud nepředstavené verze Wi-Fi 8), Bluetooth 6 a NFC.
Dlouhá výdrž a rychlé nabíjení
Motorola Signature 27 skrývá ve svých útrobách velkou křemíkovo-uhlíkovou baterii s kapacitou 7 000 mAh, takže by jí neměla dojít „šťáva“ ani v tom nejnáročnějším dni. A i kdyby, postačí jí 12 minut na nabíječce, aby vydržela pracovat další celý den.
Podporováno je totiž rychlé 90W nabíjení TurboPower, popř. 50W bezdrátové nabíjení, které dokáže dobít telefon z nuly na 100 procent za 80 minut. Podporováno je i zpětné dobíjení – kabelem o výkonu 5 wattů nebo bezdrátově výkonem 4,5 wattu.
7 let aktualizací a podpora GrapheneOS
Motorola Signature 27 běží na nejnovějším Androidu 17, přičemž výrobce se v tiskové zprávě chlubí širokou podporou funkcí využívajících umělou inteligenci. Integrován je asistent Gemini schopný řešit vícefázové úkoly, funkce Rambler, která převádí přirozenou řeč do textové podoby, nebo nová funkce automatického vytváření widgetů na přání uživatele.
Nechybí ani funkce Gemini Omni umožňující vytvářet a upravovat videa prostřednictvím přirozené konverzace, nebo Lyria, která generuje vlastní zvukové stopy na základě jednoduchých pokynů. Motorola navíc do telefonu nasadila vlastní AI platformu Qira, která by měla nabídnout sdílený zážitek mezi zařízeními značek Motorola a Lenovo.
Pokud by vám předinstalovaný systém náhodou nevyhovoval, budete si moci nainstalovat alternativní systém GrapheneOS, což je vysoce zabezpečený operační systém s otevřeným zdrojovým kódem založený na projektu Android Open Source Project (AOSP). Ať si vyberete jakoukoliv variantu, můžete se těšit na 7 let aktualizací operačního systému.
Cena a dostupnost
Motorolu Signature 27 bude možné předobjednat někdy v průběhu listopadu, na oznámení konkrétnějšího termínu si bohužel musíme ještě chvíli počkat. Oficiální českou cenu zatím neznáme, nepochybně ale bude vysoká – v USA se má telefon prodávat za 1 399 dolarů, což je v přepočtu asi 37 tisíc korun s DPH. Evropská cena by se měla pohybovat okolo 1 599 eur. Očekáváme, že cena v Česku by se mohla pohybovat pod hranicí 40 tisíc Kč.
Motorola Signature 27 na papíře působí jako jeden z nejvybavenějších smartphonů letošního roku a opravdu se těšíme, až nám dorazí do redakce. Výrobci se totiž podařilo skloubit prakticky vše, co bych od nekompromisní vlajkové lodi očekával. Extrémně jasný AMOLED displej, nejvýkonnější Snapdragon současnosti, ambiciózní fotosoustavu s 200Mpx teleobjektivem i slib špičkového zvuku díky spolupráci s Bang & Olufsen.
Když k tomu připočteme obří 7 000mAh baterii, rychlé nabíjení a sedmiletou softwarovou podporu, dostáváme mimořádně atraktivní kombinaci. Samozřejmě bude záležet na tom, jak si všechny tyto technologie povedou v praxi, ale už teď si troufám říct, že Motorola vytvořila skutečně fantastický telefon, který má potenciál pořádně zamíchat kartami v nejvyšší třídě.