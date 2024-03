Zpříjemněte si den klasikami od EA. Na Steamu jsou se zajímavou slevou

Electronic Arts má na Steamu výprodej svých retro strategií

Například všechny díly série Command & Conquer pořídíte za přibližně 250 korun

Slevová akce trvá až do 21. března

Ačkoli jsou nejnovější herní pecky, jako třeba Baldur’s Gate 3, čím dál tím kvalitnější a po všech stránkách lepší, občas neuškodí vrátit se ke starým klasikám a naladit se na retro vlnu. Na digitálním obchodě s hrami Steam nyní najdete řadu kvalitních titulů od společnosti Electronic Arts, které lze aktuálně pořídit za velmi výhodné ceny. Na své si přijdou především příznivci strategií, avšak do výběru se dostala i jedna polozapomenutá akční adventura s otevřeným světem, kterou byste rozhodně neměli minout.

Pořádná nálož retro strategií

Začněme tím největším lákadlem, kterým je bezesporu kompletní série her Command & Conquer, která pomáhala utvářet historii realtime strategií. Celkem 17 her a přídavků z této série (Command & Conquer, The Covert Operations, Red Alert, Red Alert: Counterstrike, Red Alert: The Aftermath, Tiberian Sun, Tiberian Sun Firestorm, Red Alert 2, Red Alert 2: Yuri’s Revenge, Renegade, Generals, Generals: Zero Hour, Command & Conquer 3: Tiberium Wars, Tiberium Wars: Kane’s Wrath, Red Alert 3, Red Alert 3: Uprising, Command & Conquer 4: Tiberian Twilight) můžete pořídit za velmi sympatickou cenu 10 eur (cca 250 korun s daní).

Opomenout nemůžeme ani legendární budovatelskou strategii SimCity 3000 Unlimited od Maxisu, sci-fi strategii a duchovního nástupce Civilization jménem Alpha Centauri, dvojici netradičních „pekelných“ strategií Dungeon Keeper Gold a Dungeon Keeper 2 nebo třeba trojici her ze série Populous, konkrétně první Populous, Populous: The Beginning nebo Populous II: Trials of the Olympic Gods. Všechny tito skvělé tituly pořídíte za velmi sympatickou cenu 2 eur (cca 50 korun s daní) za jednu. Výjimkou je druhoválečná akční adventura The Saboteur, ve které se chopíte role irského mechanika, který v okupované Paříži bojuje proti Nacistům. Tu i tak můžete pořídit za velmi příznivou cenu 5 eur (cca 125 korun s daní).

