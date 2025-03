Zpěvačka Katy Perry poletí do vesmíru! Bude součástí posádky v rámci mise Blue Origin

Zpěvačka Katy Perry se zúčastní nadcházejícího letu do vesmíru, který organizuje společnost Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose

Na palubě se potká například s Bezosovou snoubenkou Lauren Sánchez či bývalou vědkyní NASA Aishou Bowe

Čistě ženská posádka se do vesmíru vypraví už letos na jaře v raketě New Shepard

Populární zpěvačka Katy Perry se podívá do vesmíru. Stala se totiž součástí posádky, která se zúčastní příští mise vesmírné společnosti Blue Origin, která patří nejbohatšímu člověku na světě a majiteli Amazonu Jeffu Bezosovi. Popová hvězda se už letos na jaře připojí třeba k moderátorce americké televizní sítě CBS Gayle King. Na palubě rakety s názvem New Shepard, pro níž to bude již jedenáctý let s lidskou posádkou, nebude chybět ani Bezosova snoubenka Lauren Sánchez.

Hvězda míří do vesmíru

Kromě světoznámé zpěvačky, která během své dosavadní kariéry nahrála hity jako Dark Horse či Firework, se chystané vesmírné mise zúčastní také výzkumnice a aktivistka Amanda Nguyen, filmová producentka Kerianne Flynn či bývalá raketová vědkyně NASA Aisha Bowe. Sánchez, která se proslavila zejména jako moderátorka zábavních pořadů, představila svůj plán vést čistě ženskou misi pod křídly Blue Origin už v roce 2023. Tehdy však ještě nebylo jasné, které ženy se vesmírného letu zúčastní.

Zatím poslední let vesmírné společnosti Blue Origin s lidskou posádkou se uskutečnil na začátku tohoto týdne, kdy se šestičlenná posádka dostala na okraj vesmíru a na několik minut zažila nulovou gravitaci, než se vrátila zpět na Zemi. Od roku 2021 vynesl Blue Origin na palubě své rakety New Shepard do vesmíru celkem 52 lidí, včetně kanadského herce Williama Shatnera ze Star Treku či samotného Bezose.