Známý investor není z AI příliš nadšený, označil ji za „moderního Antikrista“

- Investor Peter Thiel tvrdí, že celosvětová vláda regulující vědu a AI by doslova představovala biblického Antikrista
- Podle Thiela strach z technologií a volání po „míru a bezpečí“ vede k totalitnímu režimu s reálnou mocí
- Argumenty rozvíjí z loňského podcastu, zároveň má ale významné obchodní zájmy v technologiích a dlouhodobé politické vazby
Tech miliardář a spoluzakladatel Palantiru Peter Thiel na čtyřdílné sérii náboženských přednášek v San Francisku prohlásil, že příchod „moderního Antikrista“ se projeví jako vznik celosvětové vlády, která pod záminkou „míru a bezpečí“ převezme tvrdou regulaci vědy, technologií a umělé inteligence.
Nástup nové totality?
Podle shrnutí první přednášky, kterou zveřejnil deník The Wall Street Journal, Thiel varoval, že obavy z technologií a tlak na jejich omezování urychlují nástup totalitního pořádku.
Thiel své tvrzení zasadil do rámce existenčních rizik, která podle něj zahrnují jadernou válku, klimatické katastrofy, nebezpečné biotechnologie i autonomní zbraně řízené AI. V této situaci se má lidstvo dle jeho slov „řítit k poslední bitvě“, načež se objeví jednota moci, která nabídne ochranu výměnou za rozsáhlé zásahy do technologického pokroku.
V jeho specifickém a svérázném výkladu jde právě o roli Antikrista. Ne nutně jednotlivce, ale entitu s mimořádnou charismatickou přitažlivostí a opakovaným odkazem na konec světa, jež si vyžádá pravomoci k regulaci vědy a AI.
Destrukce na dosah
Nedávné přednášky rozvíjejí Thielovy starší úvahy z dvoudílného podcastu s Peterem Robinsonem z Hoover Institution. Tehdy Thiel předložil „spekulativní tezi“, že moderní technologie dospěly k bodu, kdy potenciálně umožňují civilizační destrukci, a proto se budou prosazovat apely na „mír a bezpečí“.
Citoval přitom biblický text 1 Tes 5:3 a uvedl, že právě taková rétorika může otevřít cestu k absolutní moci. V debatě připustil i možnost, že kvůli ekonomické, vojenské a ideologické převaze by se samotné Spojené státy mohly stát jakýmsi kandidátem na Antikrista, přičemž význam prezidentských voleb označil za klíčový.
Střet zájmů a regulací
Cyklus pořádal Acts 17 Collective, nezisková organizace napojená na Thielovy spolupracovníky, která se zaměřuje na křesťanské komunity mezi technologickými zakladateli, designéry a tvůrci. Podle účastníků Thiel doplnil výklad odkazy na renesanční malby Lucy Signorelliho i japonská manga, jádro poselství ale i tak zůstalo neměnné: regulace a strach z AI „přivolávají“ nástup totalitního řádu.
Thielovy výroky přicházejí v kontextu aktuální turbulentní doby, kdy vlády i regulátoři po celém světě zvažují nové rámce pro dohled nad umělou inteligencí. Jeho postoj zároveň provází zjevný střet zájmů: jako investor a zakladatel technologických firem má na rychlém rozvoji technologií přímý finanční podíl a v minulosti politicky i finančně podporoval představitele usilující o deregulaci, včetně Donalda Trumpa.