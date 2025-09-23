Režisér Terminátora vidí v AI velký potenciál. Lidský faktor ale naplno nenahradí

- Známý režisér James Cameron se pro The Verge vyjádřil na téma umělé inteligence
- Kdo by do režiséra Terminátora čekal kategorický odpor, spletl by se
- Cameron má k AI pozitivní vztah, má nicméně několik výhrad
Umělá inteligence je tady s námi teprve chvíli, nicméně už se začíná prosazovat v řadě odvětví lidské činnosti. Zatímco někteří její příchod vítají a těší se, jak jim ušetří práci, jiní se na Ai naopak dívají s obavami z toho, že možná o svou práci přijdou. Obzvláště ošemetné je použití modelů umělé inteligence v kreativních odvětvích, jenž jsou výsadou lidské tvořivosti. Svůj názor na využití AI ve filmovém odvětví, se kterým experimentuje třeba i takový gigant jako Netflix, má také světoznámý režisér James Cameron.
James Cameron se umělé inteligence nebojí
Režisér takových kultovních snímků jako Terminátor, Vetřelci, Pravdivé lži, Titanic či Avatar se k použití umělé inteligence ve filmovém průmyslu vyjádřil v rozhovoru pro The Verge. Ten jej vyzpovídal u příležitosti oznámení několikaleté spolupráce Mety s Cameronovou společností Lightstorm Vision, jenž má přinést 3D obsah na headsety Meta Quest. Jeden z dotazů se pochopitelně týkal také umělé inteligence a jejího použití ve filmech. „Domnívám se, že náklady na vizuální efekty v současné době značně omezují typy filmů a pořadů, které jsou schváleny. Mzdové náklady výrazně vzrostly a trh s kinodistribucí se částečně zhroutil, minimálně o 30 procent. Potřebujeme tedy najít řešení,“ uvedl současnou situaci Cameron.
O tom, jak ze současné situace vybruslit, má Cameron poměrně jasno. „Řešení pravděpodobně spočívá ve vytvoření specifických modelů generativní umělé inteligence, které lze začlenit do stávajících pracovních postupů vizuálních efektů. Co už mě tolik nezajímá je vytváření videa na základě textového zadání. Kdybych byl mladý filmař bez prostředků, bez peněz a nemohl si dovolit herce, měl bych o tento typ produkce velký zájem. Ale to není můj případ. Nechci, aby lidé přišli o práci. Chci, aby byli produktivnější, abychom mohli dosáhnout vyššího výkonu ve stávajících společnostech,“ upřesňuje svůj pohled známý režisér.
Jestli by někdo čekal, že bude mít Cameron negativní přístup k AI, pletl by se. „Lidé říkají, že generativní AI nemůže být tak kreativní jako lidé. Myslím si, že to je naprostý omyl. Myslím si, že může být stejně kreativní. Co nedokáže, je vytvořit jedinečnou životní zkušenost z individuálního úhlu pohledu, což je to, co na literatuře, románech a filmech milujeme nejvíc. To nedokáže, ale může sloužit této jedinečné vizi. Osobně doufám, že herce nikdy nenahradíme. Pro mě je radostí z tohoto procesu spolupráce s ostatními umělci, vytváření okamžiku, autentického okamžiku, emocionálního okamžiku, vytváření postav,“ završil Cameron své zamyšlení na téma umělé inteligence. Jakým způsobem se nakonec AI prosadí v kreativních odvětvích se nicméně teprve ukáže.