Známe parametry Xiaomi 16. Těšte se na sympatický kompakt s neuvěřitelnou výdrží

Jakub Karásek
Jakub Karásek 12. 9. 15:00
0
Xiaomi 15 v elegantní zelené barvě
  • Xiaomi 16 zaujme vlajkovým čipsetem, kompaktními rozměry a obrovskou baterií
  • Premiéra se pravděpodobně uskuteční už na konci tohoto měsíce, týkat se ale bude pouze Číny

Už na konci tohoto měsíce odhalí Qualcomm vlajkový čipset pro nadcházející generaci vlajkových smartphonů, přičemž stejně jako loni by jeho služeb měla mezi prvními využít společnost Xiaomi. Ta nový čip nasadí do modelové řady Xiaomi 16, která pravděpodobně rovněž spatří světlo světě ještě v tomto měsíci. Díky spolehlivému informátorovi Yogeshi Brarovi víme, jakými parametry nás bude oslňovat základní varianta Xiaomi 16.

Xiaomi 16: kompakt s velkou baterií

Základní Xiaomi 16 půjde zjevně ve šlépějích svého předchůdce, opět se má jednat o vlajkový smartphone zabalený do příjemně kompaktního těla. Podle soupisu parametrů by dokonce letošní model mohl být ještě o něco menší než ten loňský – zepředu jej má totiž reprezentovat 6,3″ obrazovka, zatímco u loňského modelu měl displej v diametru 6,36″. Zobrazovač se bude pyšnit rozlišením 1,5K a dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz.

Takto má vypadat jeden ze smartphonů řady Xiaomi 16 zepředu
Takto má vypadat jeden ze smartphonů řady Xiaomi 16 zepředu

Součástí obrazovky má být jednak ultrazvuková čtečka otisků prstů, a také výřez pro 32Mpx selfie kamerku. Na zádech se pak má nacházet trio 50Mpx fotoaparátů – hlavní (od Omnivision), širokoúhlý a teelobjektiv (Samsung ISOCELL JN5). O pohon chystané novinky se postará nejnovější vlajkový čipset od Qualcommu, u kterého zatím ještě neznáme jméno – spekuluje se o Snapdragonu 8 Elite 2 nebo Snapdragonu 8 Elite Gen 5.

Kromě čipsetu má podstoupit největší mezigenerační upgrade baterie – Xiaomi údajně do kompaktního těla telefonu nacpe akumulátor s kapacitou 7 000 mAh, která se navíc bude pyšnit rychlým (až 100 wattů) i bezdrátovým nabíjením (až 50 wattů). Posledními „známými“ údaji jsou vysoká odolnost IP68/69 a nasazení nového operačního systému HyperOS 3.

Všechny výše uvedené informace je pochopitelně zapotřebí brát s rezervou, realitu bychom se měli dozvědět zhruba za dva týdny. Evropští zájemci si ale na tento kompaktní vlajkový telefon budou muset počkat výrazně déle – podle zvyklostí z minulých let si tento telefon odbyde nejprve svoji čínskou premiéru, a teprve zhruba po půl roce se vydá do zbytku světa. Čekání si nicméně budeme moci ukrátit řadou Xiaomi 15T, jejíž celosvětová premiéra se odehraje už 24. září v Mnichově.

