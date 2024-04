Známe detaily řady Xiaomi 14T. Poprvé se dočkáme bezdrátového nabíjení

Xiaomi nejspíše chystá v „téčkové“ řadě poprvé použít bezdrátové nabíjení

O dostatek výkonu se budou starat čipsety od MediaTeku

Jak Xiaomi 14T, tak i Xiaomi 14T Pro by měly být k dispozici v Evropě

Podzim se u čínského výrobce Xiaomi takřka již tradičně nese ve znamení smartphonů s písmenem T v názvu. Ty si berou to nejlepší z vlajkových modelů, avšak snaží se dělat také rozumné kompromisy, aby cena mohla zůstat v příznivější hladině. V loňském roce jsme se dočkali představení Xiaomi 13T a 13T Pro, tudíž v letošním roce bychom se logicky měli těšit na modely Xiaomi 14T a 14T Pro.

Čipsety od MediaTeku a bezdrátové nabíjení

Internetem kolují nové snímky chystaných „zabijáků“ vlajkových lodí, které nám o plánovaných zařízeních prozrazují několik novinek. Začněme modelem Pro, který údajně vychází z připravovaného modelu Redmi K70 Ultra pro čínský trh. Nemělo by se ovšem jednat o přímý rebranding a 14T Pro by měla mít oproti svému předobrazu hned několik vylepšení. Oba smartphony by měly disponovat čipsetem MediaTek Dimensity 9300, avšak 14T Pro se navíc bude moci pyšnit bezdrátovým nabíjením, v řadě T použitým vůbec poprvé, nebo teleobjektivem v rámci fotovýbavy. Chybět nemá ani punc světoznámé německé značky Leica.

Základní Xiaomi 14T bude nejspíše osazeno čipsetem MediaTek Dimensity 8000 a mimo tento fakt by měl být ještě rozdíl v nabíjení – zatímco Pro verze bude lákat na 120W bleskurychlé dobíjení, základní model si bude muset vystačit „pouze“ s 67W rychlým nabíjením. Nad přítomností bezdrátového nabíjení visí v případě základního modelu otazník, ovšem nebylo by velkým překvapením, pokud by jej Xiaomi vyhradilo pouze pro vybavenější variantu. Xiaomi 14T a Xiaomi 14T Pro budou nejspíše k dispozici v Evropě, Japonsku a na dalších trzích, což je pro nás velmi pozitivní zpráva.