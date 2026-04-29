Známe českou cenu Motoroly Razr 70 Ultra. Na hledání novinek si nachystejte lupu

- Motorola uvádí na český trh novou generaci véčkových skládaček
- Razr 70 i 70 Ultra jsou spíše drobnou evolucí loňských modelů
- Ceny na českém trhu startují na 18 699 Kč, v rámci předobjednávek můžete tradičně ušetřit
Značka Motorola dnes představila novou generaci svých véčkových telefonů a rovnou s nimi míří i na český trh. Dočkali jsme se dvou nových modelů – základního Razru 70 a vrcholného Razru 70 Ultra. Přestože se oba telefony tváří jako novinky, ve skutečnosti se jedná pouze o lehký refresh loňských modelů – více by jim slušelo označení Razr 60s (Ultra). Majitelé loňské generace tak mohou klidně nechat svoje peněženky zaparkované v zadních kapsách.
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Motorola Razr 70 Ultra: dřevo nebo alcantara
Motorola Razr 60 Ultra byla zřejmě z pohledu výrobce ukázkou absolutního vrcholu ohebných smartphonů véčkové konstrukce – letošní novinka totiž s loňským modelem sdílí design, rozměry, úroveň zvýšené odolnosti, parametry displejů i fotoaparátů, a dokonce i čipset. Změny jsou skutečně kosmetické a je zapotřebí je v soupisu parametrů hledat lupou.
Motorola Razr 70 Ultra je opět stylový telefon véčkové konstrukce, letošní model bude nabízen ve dvou barevných a materiálových variantách – záda mohou být buď dřevěná v barvě Pantone Cocoa, anebo alcantarová v barvě Pantone Orient Blue. V obou případech počítejte s hmotností 199 gramů a zvýšenou odolností IP48. Telefon je o něco tlustší než Samsung Galaxy Z Fold 7 – v pase má 7,19 mm v otevřeném a 15,69 mm v zavřeném stavu.
Víko displeje opět zdobí vnější OLED obrazovka s úhlopříčkou 4″, rozlišením 1 080 × 1 272 pixelů a maximální obnovovací frekvencí 165 Hz. Ochranu obrazovky zajišťuje odolné sklo Gorilla Glass Ceramic, novinkou je podpora vzdušných gest (např. pro probuzení, umlčení budíku nebo vyvolání Gemini).
Vnitřní ohebný displej má úhlopříčku 6,96″, rozlišení 1 224 × 2 992 pixelů a maximální obnovovací frekvenci 165 Hz. Motorola mezigeneračně alespoň navýšila špičkový jas z původních 4 500 nitů na rovných 5 000 nitů.
Třikrát 50 megapixelů
Součástí obou displejů jsou kruhové výřezy pro fotoaparáty. Selfie kamerka vnitřního displeje se pyšní rozlišením 50 megapixelů a světelností f/2.0, ve vnější obrazovce pak najdeme čočky hlavní dvojice fotoaparátů:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.8
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 122° a světelností f/2.0 (funkce makro)
I v tomto případě jsou papírové parametry stejné jako u minulé generace, u hlavního fotoaparátu Motorola alespoň použila nový LOFIC snímač, který má přinést až 6× větší dynamický rozsah než jeho předchůdce. Maximum pro natáčení videa je 8K při snímkové frekvenci 30 fps.
Stejný čipset jako loni
Zřejmě největší „překvapení“ si Motorola přichystala v oblasti čipsetu – podruhé totiž použila předloňský Snapdragon 8 Elite, přestože na trhu je novější model Gen 5. Totožná je i paměťová výbava – na českém trhu se novinka bude prodávat v jedné paměťové konfiguraci s 16 GB RAM (s možností virtuálního rozšíření) a 512GB úložištěm.
Telefon si alespoň polepšil v kapacitě akumulátoru, která byla navýšena o 300 mAh na rovných 5 000 mAh. Možnosti nabíjení zůstaly stejné – nabíjet lze buď kabelem (až 68 wattů), nebo bezdrátově (až 30 wattů). Nechybí ani 5W reverzní dobíjení.
Motorola Razr 70: véčko pro méně náročné
I základní Motorola Razr 70 je v mnoha ohledech podobná svému předchůdci – totožný je design, rozměry, konstrukce, odolnost i parametry displejů. Telefon je opět vybaven vnitřní 6,9″ a vnější 3,63″ OLED obrazovkou, ve výřezu té vnější se nicméně změnila konfigurace fotoaparátů – hlavní si ponechal rozlišení 50 megapixelů, stejné rozlišení nově dostala i širokoúhlá kamerka.
Motorola Razr 70 si lehce polepšila i po stránce výkonu, čipset MediaTek Dimensity 7400X nahradil posílený Dimensity 7450X, kapacita pamětí zůstala na 8/256 GB. Kapacita akumulátoru povyrostla na 4 800 mAh.
Android prošpikovaný umělou inteligencí
Obě letošní novinky pohání operační systém Android 16 s novou generací balíku Moto AI, jejíž součástí jsou tyto funkce:
- Catch me up – shrnutí nejdůležitějších notifikací,
- Next Move – kontextové návrhy pro další akce,
- globální vyhledávání – napříč aplikacemi, kontakty, kalendářem apod.,
- integrace Google Gemini a Perplexity,
- rozšířené schopnosti Copilota – hlasové ovládání, vizuální analýza, generování úprav,
- nové funkce fotoaparátu – zoom gestem otočení zápěstí, spojování výrazů z více snímků, držení kompozice, přizpůsobená barva vodoznaku apod.
Délkou chystané softwarové podpory se bohužel Motorola nepochlubila.
Ceny a dostupnost
Motorola Razr 70 Ultra bude na českém trhu dostupná pouze v jedné paměťové konfiguraci 16/512 GB za cenu 32 499 korun. Dnes startuje předprodej, v jehož rámci získáte slevu 2 500 Kč, telefon tak vyjde na zajímavějších, ale stále poměrně sebevědomých 29 990 Kč. V předprodeji vám navíc Motorola přibalí dárek v podobě chytrého reprodukturu Moto Sound Flow v hodnotě 5 tisíc korun, za recenzi pak ještě dostanete hodinky Moto Watch. Začátek prodeje je poté naplánován na 11. května.
Základní Motorolu Razr 70 si můžete zakoupit od dnešního dne, a to v paměťové konfiguraci 8/256 GB za 18 699 Kč.