Zkopírovat ve Windows, vložit na Androidu. Univerzální schránka od Microsoftu funguje skvěle

- Microsoft zpřístupnil v aplikaci Propojení s telefonem univerzální schránku
- Nově tak lze jednoduše kopírovat texty a obrázky ve Windows a vkládat je na Androidu, nebo naopak
- Funkci je zapotřebí aktivovat v nastavení aplikace
Jednou z hlavních zbraní Applu je příkladná spolupráce zařízení v jeho ekosystému. Firma z Cupertina to má jednoduché, neboť si navrhuje software i hardware a nemusí se spoléhat na řešení třetích stran. Microsoft a Google to mají obecně těžší – první jmenovaná firma selhala v mobilních telefonech, druhá se zase nedokázala prosadit ve světě počítačů, takže si uživatelé Windows a Android nemohou užívat takový komfort, jaký poskytuje ekosystém Applu. Na druhou stranu Microsoft dělá co může, aby vzájemná spolupráce těchto platforem byla co nejlepší.
Zkopírovat ve Windows, vložit na Androidu. A naopak
Hlavní spojkou mezi systémy Windows a Android je aplikace Propojení s telefonem, která je nedílnou součástí Windows. Tato aplikace umí nepřeberné množství věcí – vyřizovat na počítači telefonní hovory, obsluhovat SMS konverzaci, zobrazovat poslední fotografie z telefonu, synchronizovat notifikace, a u vybraných telefonů dokonce zvládá zrcadlit dění na displeji telefonu na obrazovku počítače. S poslední aktualizací Microsoft přidal další užitečnou funkci – univerzální schránku.
Pro používání této funkce je zapotřebí mít ve Windows i na Androidu nainstalovanou aplikaci Propojení s Windows a přihlásit ji ke stejnému účtu. Funkce není ve výchozím nastavení aplikace zapnutá, je zapotřebí ji na počítači aktivovat v Nastavení – Funkce – Kopírování a vkládání mezi zařízeními. Jakmile tak učiníte, je používání této funkce naprosto bezstarostné – na počítači s Windows kupříkladu označíte libovolný text, načež jej můžete vložit v libovolné aplikaci pro Android standardním způsobem. Na telefonu není vyžadována žádná speciální akce (například používání klávesnice Swiftkey, jako tomu bylo doposud), zkopírovaný text je okamžitě připraven k vložení.
Celá věc pochopitelně funguje i opačným směrem – zkopírovat na Androidu, a vložit ve Windows, klidně s využitím klávesové zkratky CTRL+V. Tímto způsobem navíc není nutné přenášet pouze text, ale klidně i obrázky, funguje to úplně stejně. Obrázek si tak nemusíte přeposílat sami sobě na email, stačí jej v telefonu zkopírovat a v počítači vložit. Nebo naopak.
Univerzální schránka funguje spolehlivě, při testování jsme nenarazili na žádný zásadní problém, pouze při kopírování obrázků je zapotřebí před jejich vložením na jiném zařízení chvíli počkat, než dojde k jejich synchronizaci přes cloud.