Živnostníci, pozor! Šíří se falešný e-mail Finanční správy lákající na vrácení daní

Michael Chrobok
Michael Chrobok 4. 12. 18:00
  • Internetem se šíří podvodný mail, který uživatele láká na vrácení daní
  • I když si s jeho podobou nedali útočníci moc práce, přesto by mohl někoho nachytat
  • Pro oficiální komunikaci s úřady vždy využívejte datovou schránku

Život drobných podnikatelů není žádný med. Aby těch překážek nebylo málo, tu a tam se o peníze živnostníků uchází také podvodníci, kteří řádí v kyberprostoru. Obzvláště v období před Vánoci, kdy všem chodí výrazně více e-mailové korespondence, než je obvyklé, může drobná nepozornost stát nejednoho poctivého podnikatele nemalý peníz. Právě toho se snaží i nyní zneužít podvodníci, kteří rozesílají falešné e-maily, ve kterých se vydávají za Finanční správu.

Finanční správa vracející přeplatek na dani

E-mail s hlavičkou „Vaše daňová vratka je připravena k vyřízení – Potvrzení od Finanční správy“ je hned prvním varováním, že něco není v pořádku. Finanční správa zpravidla s vyplácením peněz dvakrát nespěchá, nicméně vratka daně v prosinci je daleko za povinnou 30denní lhůtou. V samotném těle e-mailu lze poté zpozorovat další řadu varovných signálů, jako jsou gramatické a stylistické chyby, požadavek na naskenování QR a zadání osobního identifikačního kódu nebo odkaz na neexistující Oddělení daňových vrácení Finanční správy.

Podvodníci namísto věrohodně vypadajícího e-mailu vytvořili vtipné čtení
Třešničkou jsou poté slovní obraty jako „S potěšením Vám oznamujeme“, „zajištění bezpečného a nerušeného přístupu k daňovému vrácení“ či „děkujeme Vám za spolupráci“. Nejen z toho je patrné, že podvodníci mají jen pramalé zkušenosti z s českou Finanční správou. Pro ty, kdo by i přes tyto přešlapy podvodníků měli pochybnosti, je zde i e-mailová adresa odesílatele, která nemá se státní správou nic společného.



Podvod s platební kartou



V čem naopak lze podvodníky „pochválit“, je možnost odhlásit se z odběru skrze hypertextový odkaz v patičce, což by jistě ocenil nejeden živnostník. Žerty ale stranou – nejen před vánočním shonem je potřeba být obzvláště obezřetný, neboť podvodníci se na internetu stále zlepšují a každý z nás se může stát jejich obětí. V případě oficiální komunikace s orgány Finanční správy mějte na paměti, že veškerá komunikace probíhá skrze datovou schránku, kterou má každý živnostník povinně založenou od 1. ledna 2023.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

