Živnostníci, pozor! Šíří se falešný e-mail Finanční správy lákající na vrácení daní

Život drobných podnikatelů není žádný med. Aby těch překážek nebylo málo, tu a tam se o peníze živnostníků uchází také podvodníci, kteří řádí v kyberprostoru. Obzvláště v období před Vánoci, kdy všem chodí výrazně více e-mailové korespondence, než je obvyklé, může drobná nepozornost stát nejednoho poctivého podnikatele nemalý peníz. Právě toho se snaží i nyní zneužít podvodníci, kteří rozesílají falešné e-maily, ve kterých se vydávají za Finanční správu.
Finanční správa vracející přeplatek na dani
E-mail s hlavičkou „Vaše daňová vratka je připravena k vyřízení – Potvrzení od Finanční správy“ je hned prvním varováním, že něco není v pořádku. Finanční správa zpravidla s vyplácením peněz dvakrát nespěchá, nicméně vratka daně v prosinci je daleko za povinnou 30denní lhůtou. V samotném těle e-mailu lze poté zpozorovat další řadu varovných signálů, jako jsou gramatické a stylistické chyby, požadavek na naskenování QR a zadání osobního identifikačního kódu nebo odkaz na neexistující Oddělení daňových vrácení Finanční správy.
Třešničkou jsou poté slovní obraty jako „S potěšením Vám oznamujeme“, „zajištění bezpečného a nerušeného přístupu k daňovému vrácení“ či „děkujeme Vám za spolupráci“. Nejen z toho je patrné, že podvodníci mají jen pramalé zkušenosti z s českou Finanční správou. Pro ty, kdo by i přes tyto přešlapy podvodníků měli pochybnosti, je zde i e-mailová adresa odesílatele, která nemá se státní správou nic společného.
V čem naopak lze podvodníky „pochválit“, je možnost odhlásit se z odběru skrze hypertextový odkaz v patičce, což by jistě ocenil nejeden živnostník. Žerty ale stranou – nejen před vánočním shonem je potřeba být obzvláště obezřetný, neboť podvodníci se na internetu stále zlepšují a každý z nás se může stát jejich obětí. V případě oficiální komunikace s orgány Finanční správy mějte na paměti, že veškerá komunikace probíhá skrze datovou schránku, kterou má každý živnostník povinně založenou od 1. ledna 2023.