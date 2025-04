Zip budoucnosti? Japonci vymysleli řešení, díky kterému se oblečení samo zapne

Japonská společnost YKK ukázala zip, který se zapne sám pomocí motoru a ozubeného mechanismu

Prozatím je určen hlavně pro průmyslové využití, například pro velké konstrukce

Cílem do budoucna je zmenšení a zavedení do běžného oblečení

Všichni to známe. Stačí malý stres, studené ruce nebo silnější bunda, a najednou se zip zasekne a nechce spolupracovat. Právě tyhle každodenní drobnosti inspirovaly inženýry společnosti YKK k něčemu, co působí skoro jako kouzlo. Představili zip, který se dokáže sám zapnout a spojit díky chytrému motorku a malému ozubenému mechanismu. Stačí zmáčknout tlačítko, a je hotovo.

Jak to celé funguje?

Zatím se samozřejmě bavíme o větším prototypu, ne o něčem, co byste si hned zítra našili na bundu. Motor pohání speciální šnekový převod, který jemně a plynule vede jezdce po celé délce zipu. Dnes ještě vyžaduje připojení na elektřinu a kabelový ovladač, ale YKK už teď přemýšlí, jak systém jednou napájet malou baterií a schovat vše do běžného oděvu.

Prototyp zatím nejvíc využívají velké konstrukce, například spojování prostorných stanových membrán nebo přístřešku. Kde by jinak bylo potřeba několik lidí, žebříky a spousta času, tam teď automatický zip zvládne práci za méně než minutu. A hlavně bezpečně, bez rizika, že by se někdo při manuální práci zranil.

Samozřejmě, cesta k běžnému nošení je ještě dlouhá. YKK teď čeká hlavně úkol, jak celý mechanismus zmenšit, odlehčit a zabudovat bezpečnostní pojistky, aby například zip nezachytil látku nebo pokožku. Ale když se podíváme, jak rychle podobné technologie rostou, není těžké uvěřit, že za pár let budeme na klasické zipy jen mávat rukou.

YKK není v tomto směru úplně osamocená. Podobné pokusy, i když ne tak ambiciózní, jsme viděli třeba u sportovního oblečení Under Armour s jejich MagZip systémem. Ten umožňuje snadné zapínání jednou rukou, ideální například pro lidi s omezenou pohyblivostí. Ale to, co YKK nyní představuje, je o několik tříd dál.

Možná si říkáte: proč měnit něco, co už funguje? Ale kdo by si před pár lety myslel, že budeme otevírat dveře na otisk prstu nebo platit hodinkami? Pohodlí je dnes silný motor inovací a YKK přesně cílí na budoucí generace zákazníků, kteří budou očekávat, že oblečení se o sebe postará samo.

Je na tom vlastně i něco krásného – obyčejná věc, kterou používáme každý den, se může stát dalším malým zázrakem technologie. A i když se to dnes může zdát jako zbytečný luxus, třeba jednou bude automatický zip standardem.

Autor článku David Dohnal Fanoušek technologií a fotbalu, který ve volném čase rád chodí aktivně cvičit. Mým idolem je Dwayne Johnson.