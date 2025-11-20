TOPlist

Zigbee 4.0 je tu! Díky Suzi se obejde bez brány a zjednoduší párování

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 20. 11. 10:30
Chytrý displej pro ovládání domácnosti od Applu (ilustrační obrázek)
  • Chytrá domácnost postavená na standardu Zigbee bude ještě chytřejší
  • S technologií Suzi přichází i nové funkce, které zjednoduší párování a přidávání nových zařízení
  • Novinka se postupně začne šířit v první polovině příštího roku

Chytrá domácnost umí být pořádná věda, ostatně už jen vybrat si platformu, na které ji postavíte, není vždy jednoduchá a jednoznačná volba. Jednou z nejrozšířenějších možností je protokol Zigbee, v rámci kterého můžete do domácnosti nainstalovat celou plejádu různých zařízení.

Aliance Connectivity Standards Alliance (ACSA) nyní vydala Zigbee 4.0 – aktualizovanou verzi svého standardu s lepší bezpečností, delší výdrží baterie a hromadným nastavením nových zařízení, jako jsou chytrá světla, spínače a zásuvky. Zároveň oznámila novou funkci s názvem Suzi, což je zkratka pro Sub-GHz a Zigbee.

Zigbee 4.0 je ještě chytřejší díky funkce Suzi

Chytrá domácí zařízení využívající Zigbee obvykle pracují v pásmu 2,4 GHz a používají mesh sítě, kde ale může docházet ke ztrátě signálu způsobené překážkami, jako jsou například silné stěny. Zařízení s podporou Suzi budou schopna pracovat jak v evropském pásmu 800 MHz, tak v severoamerickém pásmu 900 MHz. ACSA tvrdí, že díky tomu nabídne pokrytí pro chytrá zařízení instalovaná venku a dále od domu, aniž by bylo nutné pořizovat další hardware pro rozšíření sítí.

Suzi je podobná dalším funkcím, které byly v minulosti přidány do specifikace založené na standardu 802.15.4. „Suzi se skvěle hodí pro komerční a průmyslové použití, kde se vyskytují náročné podmínky, jako jsou silné stěny, víceúrovňové prostory a rozsáhlá nasazení,“ vysvětlila Genie Peshkova, předsedkyně Zigbee Product Marketing Group pro server The Verge. Vylepšení Zigbee 4.0 zahrnují zjednodušený certifikační proces, lepší výměnu informací mezi zařízeními, vyšší zabezpečení a delší životnost baterií.



Nová funkce s názvem Batch Commissioning zefektivní instalace ve velkém měřítku tím, že umožní současnou konfiguraci více chytrých zařízení. Zigbee Direct, dříve volitelná funkce přidaná před dvěma lety, je nyní ve verzi 4.0 standardem a umožňuje smartphonům přímé propojení, ovládání a přidávání blízkých zařízení Zigbee do sítě pomocí Bluetooth LE bez nutnosti použití centrálního hubu.

Zigbee 4.0 je plně zpětně kompatibilní se zařízeními Zigbee 3.0 a Smart Energy. Která zařízení však budou moci těchto vylepšení plně využít, zatím není známo. Certifikační program Suzi by měl být spuštěn v první polovině roku 2026.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

