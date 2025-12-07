Ženu vyděsila reklama na ledničce s jejím jménem, skončila na psychiatrii

- Reklamy na chytrých zařízeních mohou být pro některé lidi více než jen nepříjemností
- Žena z Velké Británie musela být převezena na psychiatrii poté, co jednu takovou reklamu viděla
- Reklamní sdělení totiž přímo zmiňovalo její jméno
Taky jste měli někdy pocit, jako by vás vaše elektronika odposlouchávala, protože se stačilo o něčem jen zmínit a rázem na vás začaly vyskakovat na daný produkt či službu reklamy? Ačkoli se to tak může zdát, skutečnost je o poznání méně poetická – propracované algoritmy, cookies a fakt, že my lidé nejsme až tak unikátní, jak si myslíme, přesné cílení reklamy značně zjednodušují. Občas je ale takové přesné cílení reklamy velmi děsivé a v některých případech může způsobit i újmu na zdraví.
Až příliš dobře cílená reklama
Na Redditu se objevil příběh z Velké Británie, ve kterém cílení reklamy překročilo pomyslnou hranici. V něm se uvádí, že žena trpící schizofrenií musela být hospitalizována poté, co v obchodě spatřila chytrou ledničku od jihokorejské firmy Samsung. Ne že by ji snad vyděsila představa lednice s displejem, avšak na tomto displeji se objevila reklama s textem „Omlouváme se, že jsme tě zklamali, Carol“. Vzhledem ke zdravotnímu stavu ženy a skutečnosti, že se jmenuje stejně, zachvátila ji panika, neboť si myslela, že lednice promlouvá přímo k ní.
Podle jejího sourozence, který příspěvek napsal, se domnívala, že zpráva byla určena přímo jí. Incident ji údajně dohnal do takového stavu paranoie, že si zavolala taxi a přihlásila se na pohotovostní psychiatrickou péči. Teprve o několik dní později její rodina zjistila, že zpráva byla ve skutečnosti součástí propagační reklamy na pořad Apple TV (konkrétně na seriál Pluribus), která se automaticky zobrazila na obrazovce chladničky Family Hub.
Sourozenec popsal, že bylo poměrně znepokojující narazit na tuto reklamu při brouzdání po internetu, když okamžitě rozpoznal její obsah. Po zaslání screenshotu Carol k potvrzení mu odpověděla, že se jedná o úplně stejný text, který viděla. Tento objev vyvolal důležitou otázku: proč by měl domácí spotřebič vůbec zobrazovat emocionálně nabité reklamní zprávy, a to bez jakéhokoli kontextu naznačujícího, že se jedná o reklamu? Pro rodinu Carol totiž byla tato reklama více než jen drobnou nepříjemností.