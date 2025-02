Zbývají poslední kusy. iPhone 16 Pro za 699 Kč získají už jen ti nejrychlejší

Posledních 500 kusů. Přesně tolik iPhonů 16 Pro zbývá za speciální zaváděcí cenu. Díky nové službě Cashtec Upgrade od Mobil Pohotovosti si můžete pořídit nejnovější iPhone na dva roky za pouhých 699 Kč měsíčně. Nabídka ale platí jen pro nejrychlejší, takže zbývá posledních několik dní akci využít.

Telefony obměňujeme v průměru každé 2-3 roky. To potvrzují nejen globální statistiky, ale i data Mobil Pohotovosti, která se na obměnu starých telefonů za nové specializuje už přes 20 let. Právě proto nyní přichází s novou službou Cashtec Upgrade, díky které si můžete každé dva roky pronajmout nejnovější iPhone. A to vždy za bezkonkurenčně nejnižší cenu v Česku.

Poslední kusy za nejnižší cenu

Smyslem služby je, abyste za dva roky zaplatili za telefon skutečně jen to, co ztratí na hodnotě. Počítejte s námi – při platbě 699 Kč po dobu 24 měsíců vás iPhone 16 Pro vyjde jen na 16 776 Kč, zatímco za nový byste při běžné koupi zaplatili 29 990 Kč. Poté telefon vrátíte (s běžným opotřebením se počítá), přejdete na nejnovější model a pokračujete v předplatném. Opět za co možná nejnižší možnou cenu.

Speciálních zaváděcí cena ale v současné chvíli platí už jen pro přibližně 500 zákazníků (z původních tisíc), přičemž akční kusy oblíbenějšího iPhone 16 Pro, 128GB budou vyprodané doslova do několika dní.

Na pár kliknutí a se zárukou

Nejnižší cena není to jediné, čím Cashtec Upgrade vyniká. Velkou výhodou je, že proces zřízení pronájmu je extrémně jednoduchý, kompletně online. Nemusíte tedy nikam chodit a iPhone si pronajmete doslova na pár kliknutí. Telefon je samozřejmě po celou dobu v záruce a pokud se s ním náhodou něco stane, dostanete po dobu záruční opravy náhradní zařízení zcela zdarma. A co víc – zároveň můžete prodat svůj stávající telefon a získat tak peníze navíc.