Zázrak z Cambridge? Tento „obojek“ vrátí hlas lidem po mozkové mrtvici

- Světlo světa spatřil zcela nový typ nositelné elektroniky
- Zařízení Revoice vám ale nebude monitorovat spánek, ani měřit tep
- Je určeno vážně nemocným lidem a slouží k pomoci s obnovou řeči po mrtvici
Na trhu je obrovské množství typů nositelné elektroniky, ale vsadíme se, že to, co vyvinuli angličtí vědci, jste ještě neviděli. Výzkumný tým na Univerzitě v Cambridgi připravil unikátní nositelnou elektroniku, která se dává okolo krku a je nadějí pro všechny lidi, jenž vlivem mozkové mrtvice přišli o hlas.
Obnova řeči pomocí nositelné elektroniky
Toto unikátní zařízení se jmenuje Revoice a jedná se o přístroj, který se dává okolo krku. Je omyvatelný a má být velmi pohodlný, což je, vzhledem k typu nošení a předpokladu, že ho bude mít uživatel neustále okolo krku, nezbytné. Zařízení je přímo určeno pro pacienty, které poskytla dysartrie – motorická porucha řeči způsobená neurologickým poškozením mozku nebo nervů.
Nejčastější příčinou tohoto stavu bývá cévní mozková příhoda a následkem je těžko srozumitelná, nebo velmi namáhavá mluva. Tato porucha způsobuje, že člověk přesně ví, co chce říct, ale fyzicky to nejde nebo to jde jen velmi stěží, protože signály mezi mozkem a krkem byly vlivem mozkové příhody vážně narušeny.
Bez AI to nepůjde
Toto zařízení využívá kombinaci velmi citlivých senzorů s umělou inteligencí, pomocí které umí dekódovat signály řeči a převést je na řeč. Umělá inteligence využívá dvě samostatné jednotky, které pracují na zpracování signálů společně. Jedna z nich zaznamenává a rekonstruuje fragmenty tiše pronesených slov z vibrací v krku a druhá zaznamenává emocionální a kontextové signály.
Revoice využívá tyto signály k rekonstrukci zamýšlených slov a vše se děje v reálném čase, přičemž slovní projev je dle výzkumníků velmi přirozený a plynulý. Kromě pacientů trpících dysartrií bude toto zařízení nápomocno a lidem s dalšími neurologickými onemocněními, jako je třeba Parkinsonova choroba nebo onemocnění motorických neuronů.
Pokračující vývoj přinese další funkce
Revoice prozatím není dostupný a prochází testováním. V rámci studií hlásili jejich účastníci 55% spokojenost s výsledky, což je rozhodně pozitivní, nicméně ještě bude nezbytné provést další rozsáhlé studie. Budoucí verze by mohla obsahovat vícejazyčné funkce, ale i širší škálu emočních stavů a vypadá to, že se pacientům s neurologickými problémy rýsuje velmi praktický pomocník.