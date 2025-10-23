Zázrak moderního lékařství? Chytré brýle vrátily pacientům zrak

- Lékařská studie potvrdila, že sítnicový implantát a chytré brýle mohou vrátit pacientům zrak
- U všech 32 testovaných respondentů došlo nejpozději po 12 měsících k výraznému zlepšení
Moderní technologie nezasahují jen do tak povrchních věcí, jako je náš každodenní život, produktivita či zábava. Značný posun lze pozorovat i ve zdravotnictví, a to například i v tak náročných oblastech, jako je rehabilitace pacientů, kteří přišli o jeden ze smyslů. Studie publikovaná v časopise The New England Journal of Medicine nyní vůbec poprvé potvrdila, že pacienti díky speciálním chytrým brýlím mohou znovu vidět.
Implantát a chytré brýle vrací zrak
Výzkum pozoroval 38 pacientů s progresivní formou slepoty způsobenou stářím. Takzvaná věkem podmíněná makulární degenerace trápí celosvětově více jak 5 milionů lidí a objevuje se nejčastěji po 60. roce života, buď v jednom, nebo v obou očích. Jde o silně progresivní onemocnění, takže člověk může (a často to tak dopadá) skončit s kompletní slepotou.
Lékaři pro tuto skupinu postižených pacientů vyvinulo speciální fotovoltaický mikročip implantovaný do sítnice (PRIMA). Jak uvádí studie, pacienti nosili chytré brýle vybavené kamerou, které pomocí blízkého infračerveného světla přenášely zvětšené obrazy okolního světa do sítnicového implantátu. Sítnicový implantát pak vysílal malé elektrické signály do zrakového nervu, čímž napodoboval normální činnost buněk sítnice.
Po 12 měsících pacienti znovu viděli
Výsledky překvapily i samotné vědce. U 32 z 38 (z toho 3 zemřeli, 1 odstoupil a 2 nebyli k dispozici pro otestování výsledků) došlo k významnému zlepšení zraku na úroveň, kdy mohli respondenti-pacienti znovu číst. Z výzkumu vychází, že u průměrného pacienta s touto formou makulární degenerace by po 12 měsících nošení implantátu PRIMA s brýlemi mohlo dojít k zlepšení zraku až o 80 %. Další studie budou následovat.
Mimochodem, technologie implantátu vychází z projektů společnosti Science Corporation Maxe Hodaka, který v roce 2016 stál po boku Elona Muska u zrodu firmy Neuralink. Hodakova firma získala technologii sítnicových implantátů od francouzské společnosti Pixium Vision zabývající se výrobou zdravotnických zařízení v roce 2024 poté, co po 10 letech vývoje technologie pro zlepšení zraku spadla do bankrotu.