Závod o ovládání myšlenkami: Valve letos představí vlastní zařízení, chce konkurovat Neuralinku

Technologickým nadšencům patrně není potřeba dopodrobna představovat společnost Neuralink. Tato firma, kterou vlastní Elon Musk, se zabývá vývojem implantovaného rozhraní mezi mozkem a strojem. V praxi se dá říci, že by toto zařízení mělo umožnit lidem ovládat stroje jen pouhými myšlenkami, což by mohlo výrazným způsobem zvýšit kvalitu života například handicapovaným. Neuralink nicméně není jediný, kdo se o vývoj podobného zařízení snaží – do závodu se zapojilo také Valve, jenž stojí za známou herní distribuční platformou Steam.

Spoluzakladatel a generální ředitel Valve Gabe Newell si již dlouho pohrává s myšlenkou, že by lidský mozek mohl být více propojen s počítačem. Začalo to před více než deseti lety, kdy interní psychologové zkoumali biologické reakce lidí na videohry – v té době Valve uvažovala o monitorování ušních lalůčků v rámci svého prvního VR headsetu. Ještě v roce 2019 Newell v tichosti založil nový startup Starfish Neuroscience, který nyní odhalil plány na výrobu svého prvního mozkového čipu, jenž by měl dorazit ještě letos.

Nyní se na webových stránkách Starfish Neuroscience objevil první blogový příspěvek. Ten popisuje „elektrofyziologický“ čip určený k záznamu mozkové aktivity (podobně jako Neuralink dokáže „číst myšlenky“, takže uživatelé mohou komunikovat s počítači), a ke stimulaci mozku. Starfish nicméně netvrdí, že jeho výtvor tak daleko, aby jej bylo možné implantovat do mozku člověka.

„Předpokládáme, že naše první čipy se objeví koncem roku 2025, a máme zájem najít spolupracovníky, kterým by takový čip otevřel nové a vzrušující cesty,“ uvádí neuroinženýr společnosti Starfish Nate Cermak a naznačuje, že Starfish by mohla navázat spolupráci s dalšími společnostmi v oblasti bezdrátového napájení, nebo dokonce finálního mozkového implantátu. Cílem Starfish je výroba menšího a méně invazivního implantátu, než jaký v současnosti nabízí konkurence, který umožní přístup do více oblastí mozku zároveň a nevyžaduje baterii.

Současný čip je velký 2 × 4 milimetry, vyrobený 55nm procesem od TSMC a spotřebovává 1,1 mW během normálních záznamů. Dále se může pochlubit 32 elektrodovými místy, 16 simultánními záznamovými kanály při frekvenci 18,75 kHz či jedním proudovým zdrojem pro stimulaci na libovolných párech elektrod. Pro srovnání, Neuralink N1 má 1 024 elektrod v 64 vláknech implantovaných do mozku, spotřebovává přibližně 6 miliwattů z baterie, která pravidelně potřebuje bezdrátové nabíjení, a celý implantát je široký asi 23 milimetrů a tlustý 8 milimetrů.

Kroměmozkových implantátů se na aktualizovaných webových stránkách společnosti píše, že pracuje na „přesném hypertermickém zařízení“ k ničení nádorů cíleným teplem a na systému roboticky řízené transkraniální magnetické stimulace pro čtení mozku a řešení neurologických stavů, jako je bipolární porucha a deprese. Jestli zůstanou snahy Starfish Neuroscience jenom na papíře, nebo se nakonec dostanou až k lidem, kterým zlepší kvalitu života, se teprve ukáže.

