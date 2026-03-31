Zásadní vylepšení pro iMac? Apple koketuje s novým typem displeje

- Stolní počítače iMac by mohly dostat zcela nový typ zobrazovacího panelu
- Ten by mohl nahradit aktuální IPS Retina displeje s rozlišením 4,5k
- Dočkat bychom se ale měli až za několik let
Stolní počítače iMac patří mezi oblíbená zařízení u řady uživatelů. Jeho předností je především kombinace výkonného stolního hardwaru se špičkovým zobrazovacím panelem v systému nazvaném all-in-one, přičemž právě iMac celý tento segment do značné míry definoval. Současná generace iMaců vsází především na hravé barevné kombinace, vysoký výkon a propracovaný design. Přesto by se jistě našly oblasti, kde by jej Apple mohl vylepšit, přičemž jako první na ráně je samotný displej – na současném IPS Retina panelu s rozlišením 4,5k sice není nic špatného, ale přeci jen současný trend giganta z Cupertina jde trochu jiným směrem.
Dočkáme se iMacu s OLED panelem?
Řeč je pochopitelně o OLED technologii, kterou Apple stále častěji nasazuje do svých zařízení. Apple nyní zřejmě požádal firmy Samsung Display, LG Display a další dodavatele, aby ve svých sériových výrobních závodech vyrobili vzorky 24palcových OLED panelů vhodných pro budoucí model iMac. Konkrétně Apple požádal dodavatele o 24palcové OLED panely s jasem 600 nitů a rozlišením přibližně 218 pixelů na palec. Pro srovnání, současný iMac je vybaven 24palcovým LCD displejem s jasem 500 nitů a rozlišením 218 ppi. Jednalo by se o dosud největší OLED displej, jaký kdy byl v zařízení Applu použit.
Očekává se, že jako první zareaguje Samsung Display, který plánuje vyrobit vzorky s rozlišením 220 ppi na svých výrobních linkách pro technologie Quantum Dot OLED (QD-OLED) a dodat je Applu ve druhé polovině letošního roku. Také LG Display se nejspíše zapojí do tohoto závodu. Místo stávajících čtyřvrstvých panelů W-OLED údajně plánuje LG konkurovat Samsungu svým dosud vyvíjeným pětivrstvým designem, který pro lepší jas přidává zelenou vrstvu. LG Display také vyvíjí technologii eLEAP, která by mohla najít uplatnění právě v počítačích od Applu.
Gigant z Cupertina údajně plánuje uvést na trh iMac s OLED displejem v roce 2029 nebo 2030. Prozatím se u iMacu očekává upgrade na čip M5, který uspokojí především zákazníky bažící po vyšším výkonu, avšak uživatelé, kteří čekají na OLED panely, budou mít alespoň prozatím smůlu. Apple svůj iMac naposledy aktualizoval v říjnu 2024, kdy jej vybavil čipem M4 a 12Mpx kamerou Center Stage.