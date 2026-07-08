Zapište si do kalendáře: letošní skládačky od Samsungu dorazí už za dva týdny

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- Letošní skládačky od Samsungu znají své datum odhalení
- Letní událost Galaxy Unpacked se uskuteční 22. července v Londýně a my budeme u toho
- Kromě ohebných telefonů Samsung představí i nové hodinky
Premiéra ohebných smartphonů od Samsungu se nezadržitelně blíží. Korejská firma dnes oficiálně potvrdila, že letní událost Galaxy Unpacked se uskuteční ve středu 22. července v Londýně, start je naplánován na 15:00. Naše redakce dostala pozvánku do Londýna také, takže se můžete těšit na zprostředkování prvních dojmů ze všech novinek přímo z místa dění.
Dva Foldy a jeden Flip
Samsung za dva týdny představí novou generaci ohebných smartphonů. Těšit se můžeme na tři různé skládačky, přičemž tou nejzajímavější bude bezesporu Galaxy Z Fold 8. Tento telefon nebude přímým pokračovatelem loňského Z Foldu 7, ale zbrusu novou knížkovou skládačkou s nižším a širším tělem. Díky upraveným proporcím má mít vnitřní displej tohoto telefonu poměr stran 4:3, a proto bude vhodnější na konzumaci multimédií a na práci se dvěma aplikacemi vedle sebe.
Pro milovníky původního form faktoru Samsung chystá smartphone Galaxy Z Fold 8 Ultra. Tento telefon nabídne všechno, na co byli uživatelé knížkových Samsungů zvyklí – hubený a vysoký displej venku, a přibližně čtvercovou obrazovku uvnitř. Z Fold 8 Ultra nebude dělat kompromisy ve fotovýbavě – Samsung u něj zachová trojitý fotoaparát, menší Galaxy Z Fold 8 bude mít pouze duální kamerku.
Třetím do party letošních skládaček bude véčkový model Galaxy Z Flip 7. V jeho případě očekáváme pouze mírný upgrade – výkonnější procesor a upravenou konstrukci pantu s menší mezerou uvnitř. Zbytek výbavy bude víceméně stejný jako loni.
Nová generace hodinek
Společně s novým i ohebnými smartphony Samsung uvede i novou řadu chytrých hodinek – Galaxy Watch 9 a Galaxy Watch Ultra 2. U základních modelů má být hlavní novinkou výrazně větší akumulátor, který by mohl být příslibem delší výdrže, outdoorová varianta Ultra se pak dočká přepracovaného designu s tenčí lunetou a větším displejem. I v tomto případě Samsung plánuje nasazení výrazně většího akumulátoru.
Podle uniklých evropských cen letošní novinky od Samsungu oproti těm loňským podraží, příznivější kurz koruny vůči euru by nicméně mohl tento nárůst utlumit.