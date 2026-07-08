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Zapište si do kalendáře: letošní skládačky od Samsungu dorazí už za dva týdny

Jakub Karásek
Jakub Karásek 8. 7. 10:39
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Galaxy Z Fold 8 na neoficiálním renderu

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  • Letošní skládačky od Samsungu znají své datum odhalení
  • Letní událost Galaxy Unpacked se uskuteční 22. července v Londýně a my budeme u toho
  • Kromě ohebných telefonů Samsung představí i nové hodinky

Premiéra ohebných smartphonů od Samsungu se nezadržitelně blíží. Korejská firma dnes oficiálně potvrdila, že letní událost Galaxy Unpacked se uskuteční ve středu 22. července v Londýně, start je naplánován na 15:00. Naše redakce dostala pozvánku do Londýna také, takže se můžete těšit na zprostředkování prvních dojmů ze všech novinek přímo z místa dění.

Dva Foldy a jeden Flip

Samsung za dva týdny představí novou generaci ohebných smartphonů. Těšit se můžeme na tři různé skládačky, přičemž tou nejzajímavější bude bezesporu Galaxy Z Fold 8. Tento telefon nebude přímým pokračovatelem loňského Z Foldu 7, ale zbrusu novou knížkovou skládačkou s nižším a širším tělem. Díky upraveným proporcím má mít vnitřní displej tohoto telefonu poměr stran 4:3, a proto bude vhodnější na konzumaci multimédií a na práci se dvěma aplikacemi vedle sebe.

Galaxy Z Fold 8 a Z Fold 8 Ultra vedle sebe
Galaxy Z Fold 8 a Z Fold 8 Ultra vedle sebe

Pro milovníky původního form faktoru Samsung chystá smartphone Galaxy Z Fold 8 Ultra. Tento telefon nabídne všechno, na co byli uživatelé knížkových Samsungů zvyklí – hubený a vysoký displej venku, a přibližně čtvercovou obrazovku uvnitř. Z Fold 8 Ultra nebude dělat kompromisy ve fotovýbavě – Samsung u něj zachová trojitý fotoaparát, menší Galaxy Z Fold 8 bude mít pouze duální kamerku.

Třetím do party letošních skládaček bude véčkový model Galaxy Z Flip 7. V jeho případě očekáváme pouze mírný upgrade – výkonnější procesor a upravenou konstrukci pantu s menší mezerou uvnitř. Zbytek výbavy bude víceméně stejný jako loni.

Nová generace hodinek

Společně s novým i ohebnými smartphony Samsung uvede i novou řadu chytrých hodinek – Galaxy Watch 9 a Galaxy Watch Ultra 2. U základních modelů má být hlavní novinkou výrazně větší akumulátor, který by mohl být příslibem delší výdrže, outdoorová varianta Ultra se pak dočká přepracovaného designu s tenčí lunetou a větším displejem. I v tomto případě Samsung plánuje nasazení výrazně většího akumulátoru.



Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra



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Podle uniklých evropských cen letošní novinky od Samsungu oproti těm loňským podraží, příznivější kurz koruny vůči euru by nicméně mohl tento nárůst utlumit.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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