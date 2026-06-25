Samsung neuhlídal podobu Galaxy Watch Ultra 2. Dostanou spoustu vylepšení

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- Samsung se chystá na odhalení nové generace svých chytrých hodinek
- V letošním roce bychom se měli dočkat základních Galaxy Watch 9 a také odolných Galaxy Watch Ultra 2
- Těšme se především na delší výdrž
Samsung zřejmě již za měsíc představí novou generaci ohebných smartphonů, přičemž jejich premiéru doprovodí i nové chytré hodinky Galaxy Watch 9 a Watch Ultra 2. Ani v jejich případě se Samsungu nepodařilo udržet informace pod pokličkou – internetem kolují jak oficiální rendery, tak i informace o barevných variantách.
Galaxy Watch 9: tři barvy, dvě velikosti
Základní hodinky od Samsungu loni prodělaly poměrně významnou designovou změnu, kdy čistě kruhový tvar pouzdra vystřídal čtverec s výrazně zaoblenými rohy. Stejný design hodlá Samsung použít i u letošního modelu, takže v oblasti vzhledu zřejmě nebude mít nový model co nabídnout.
Galaxy Watch 9 mají být nabízeny ve dvou velikostech – 40 a 44 mm, v nabídce budou opět modely s Bluetooth nebo LTE konektivitou. Zlepšit by se mohla výdrž na jedno nabití, hovoří se totiž o tom, že 40mm model by měl disponovat 400mAh baterií, zatímco jeho předchůdce měl „pouze“ 325mAh akumulátor.
Menší varianta hodinek by měla dorazit v barvách Cream a Graphite (krémová a tmavě šedá), zatímco 44mm model má být nabízen v barvách Graphite a Silver (tmavě šedá a stříbrná). O případném modelu Classic se zatím nehovoří, je tedy pravděpodobné, že jej Samsung letos vynechá ve prospěch druhé generace Galaxy Watch Ultra.
Galaxy Watch Ultra 2: tenčí rámeček a výrazně větší baterie
Jestliže Galaxy Watch 9 podstoupí spíše menší mezigenerační upgrade, druhá generace hodinek Galaxy Watch Ultra přinese několik znatelných vylepšení. Tím hlavním má být nasazení většího displeje na úkor lunety – ta bude o něco tenčí a najdeme na ní vyznačené indexy.
Pouzdro hodinek bude opět titanové, sklíčko safírové, odolnost má být podle vyražených informací na dýnku 10 ATM. Galaxy Watch Ultra 2 budou opět nabízeny v jedné velikosti s diametrem 47 mm. I přes zachování velikosti se ale údajně můžeme těšit na výrazně větší baterii – Samsungu se údajně podaří do pouzdra napěchovat akumulátor s kapacitou 800 mAh, což je o 210 mAh víc než u aktuálního modelu.
Galaxy Watch Ultra 2 budou nabízené minimálně ve dvou barevných variantách – Titanium gray a Titanium Silver (tmavě šedá a stříbrná). Tiskové snímky těchto hodinek vypustil na internet Evan Blass aka Evleaks. Ano, přesně ten Evleaks, který v minulém měsíci pověsil leakování na hřebík. Že bychom byli svědky velkého návratu? Uvidíme v příštích týdnech, které přímo vybádají ke zveřejnění tiskových snímků chystaných skládaček od Samsung