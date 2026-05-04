Šok v technologickém světě: legendární informátor končí, z důvodu vás zamrazí

- Evleaks končí po 17 letech se zveřejňováním leaků
- Předního technologického informátora bohužel dohnaly zdravotní a finanční potíže
O nových telefonech víme často výrazně dřív, než dojde k jejich oficiálnímu představení. Na internet s předstihem uniká spousta detailů, jako jsou design a rozměry (mnohdy od výrobců příslušenství) nebo vybrané parametry (např. z benchmarků nebo certifikací). V pozdějších fázích pak unikají kompletní marketingové materiály, které neuhlídají sami výrobci nebo prodejci.
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O únik materiálů se stará hrstka více či méně důvěryhodných informátorů, přičemž mezi ty nejspolehlivější patří bezesporu Evan Blass vystupující na síti X pod přezdívkou @evleaks. Blass se zabývá úniky telefonů již od roku 2009 a je špičkou ve svém oboru, jen málokdo se může chlubit tak vysokou spolehlivostí úniků jako právě on. O to víc nás mrzí, že tento zdroj s největší pravděpodobností zcela vyschne. Blass totiž o víkendu oznámil, že s úniky končí. O několik hodin později rovněž smazal celý svůj profil na síti X, který do té doby sloužil jako téměř bezedná studnice leaků a zákulisních informací z technologického světa.
Evleaks končí s úniky
Evan Blass v sobotu zveřejnil údajně svůj poslední příspěvek na síti X. Podle jeho slov se jednalo o těžké rozhodnutí, avšak údajně nebylo zbytí. Není žádným tajemstvím, že se Blass léčí s roztroušenou sklerózou a toto chronické onemocnění vyžaduje pravidelnou léčbu a hlavně pravidelný příjem.
Zveřejňování (tajných) informací o nadcházejících telefonech je ale pro něj spíše koníčkem, který zabere velkou spoustu času – Blass hovoří o „neproduktivním rozptýlení“. V dřívějším rozhovoru pro GizChina Blass prozradil, že leakování mu nepokryje ani základní životní náklady, natož drahé léky. Kromě neuspokojivé finanční situace navíc Blass zmiňuje psychické vyčerpání z neustálé snahy udržovat vysokou reputaci.
Blass se už dříve snažil svoji činnost monetizovat, ať už sponzoringem, reklamami, nebo dobrovolnými dary, avšak žádná z těchto cest se neukázala být udržitelnou. V téměř 50 letech věku tak čelní mobilní informátor uznal, že je načase přeskládat priority a namísto neproduktivních rozptýlení činit kroky, které mu pomohou zvýšit příjem i psychickou pohodu.
Nezbývá tak než poděkovat za stovky leaků, kterými nás Blass v minulých letech zásoboval – jako první se dostával k obrázkům vlajkových Samsungů, jako první odhalil design iPhonu X (včetně ikonického výřezu), ukázal nám vzhled první novodobé Motoroly Razr, stejně tak s předstihem zveřejňoval obrázky smartphonů Google Nexus a Pixel.