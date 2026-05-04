TOPlist

Šok v technologickém světě: legendární informátor končí, z důvodu vás zamrazí

Jakub Karásek
Jakub Karásek 4. 5. 15:40
4
iPhone Ultra (Fold) na neoficiálním renderu
  • Evleaks končí po 17 letech se zveřejňováním leaků
  • Předního technologického informátora bohužel dohnaly zdravotní a finanční potíže

O nových telefonech víme často výrazně dřív, než dojde k jejich oficiálnímu představení. Na internet s předstihem uniká spousta detailů, jako jsou design a rozměry (mnohdy od výrobců příslušenství) nebo vybrané parametry (např. z benchmarků nebo certifikací). V pozdějších fázích pak unikají kompletní marketingové materiály, které neuhlídají sami výrobci nebo prodejci.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

O únik materiálů se stará hrstka více či méně důvěryhodných informátorů, přičemž mezi ty nejspolehlivější patří bezesporu Evan Blass vystupující na síti X pod přezdívkou @evleaks. Blass se zabývá úniky telefonů již od roku 2009 a je špičkou ve svém oboru, jen málokdo se může chlubit tak vysokou spolehlivostí úniků jako právě on. O to víc nás mrzí, že tento zdroj s největší pravděpodobností zcela vyschne. Blass totiž o víkendu oznámil, že s úniky končí. O několik hodin později rovněž smazal celý svůj profil na síti X, který do té doby sloužil jako téměř bezedná studnice leaků a zákulisních informací z technologického světa.

Evleaks končí s úniky

Evan Blass v sobotu zveřejnil údajně svůj poslední příspěvek na síti X. Podle jeho slov se jednalo o těžké rozhodnutí, avšak údajně nebylo zbytí. Není žádným tajemstvím, že se Blass léčí s roztroušenou sklerózou a toto chronické onemocnění vyžaduje pravidelnou léčbu a hlavně pravidelný příjem.

Legendární postava leakerské scény Evan Blass po letech končí, smazal dokonce i svůj profil na síti X
Legendární postava leakerské scény Evan Blass po letech končí, smazal dokonce i svůj profil na síti X

Zveřejňování (tajných) informací o nadcházejících telefonech je ale pro něj spíše koníčkem, který zabere velkou spoustu času – Blass hovoří o „neproduktivním rozptýlení“. V dřívějším rozhovoru pro GizChina Blass prozradil, že leakování mu nepokryje ani základní životní náklady, natož drahé léky. Kromě neuspokojivé finanční situace navíc Blass zmiňuje psychické vyčerpání z neustálé snahy udržovat vysokou reputaci.







Nepřehlédněte

Autor twitter účtu @evleaks prozradil svou totožnost: Psal pro Engadget i PocketNow

Blass se už dříve snažil svoji činnost monetizovat, ať už sponzoringem, reklamami, nebo dobrovolnými dary, avšak žádná z těchto cest se neukázala být udržitelnou. V téměř 50 letech věku tak čelní mobilní informátor uznal, že je načase přeskládat priority a namísto neproduktivních rozptýlení činit kroky, které mu pomohou zvýšit příjem i psychickou pohodu.



Samsung Galaxy Note8



Nepřehlédněte

Už není co představovat. Evleaks zveřejnil finální specifikace Galaxy Note8

Nezbývá tak než poděkovat za stovky leaků, kterými nás Blass v minulých letech zásoboval – jako první se dostával k obrázkům vlajkových Samsungů, jako první odhalil design iPhonu X (včetně ikonického výřezu), ukázal nám vzhled první novodobé Motoroly Razr, stejně tak s předstihem zveřejňoval obrázky smartphonů Google Nexus a Pixel.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze (4)
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra v podrobné recenzi
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra recenze: všechno super, ale co s tím?
Michal Maňák
Michal Maňák M. Maňák 12:00
16
AI kazatel AI náboženství
AI chatboti si vymysleli vlastní víru. Misionáře si našli mezi lidmi
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 8:00
1
Ask Maps v aplikaci Mapy Google
Do Google Map míří praktické novinky: pohlídají zpoždění vlaků a objednají jídlo z restaurace
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 19:00
1

Kapitoly článku