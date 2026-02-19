Zápas Česko proti Kanadě přepsal historii. ČT a operátoři potvrzují obří zájem

- Česko je skutečně hokejový národ, jak ukázal online provoz ve středu
- Přenos čtvrtfinále s Kanadou sledovalo na ČT Sport bezmála 2,3 milionu lidí
- Šlo o nejsledovanější přenos letošní olympiády a 5. nejsledovanější v historii ČT Sport
Česká televize (ČT) sdílela data ze středečního dne, který se zapsal do historie. Čtvrtfinále hokejového turnaje na právě probíhajících zimních olympijských hrách, který pro naši reprezentaci bohužel nedopadl dobře, sledovalo celkem 2,29 milionu diváků, celkový zásah dokonce hovoří o 3,88 milionu diváků. Šlo o pátý nejsledovanější sportovní přenos ČT.
Hokejové čtvrtfinále bořilo rekordy
Český hokejový výběr nastoupil ve středu odpoledne do čtvrtfinálového zápasu proti favorizované Kanadě. Klání skončilo vítězným gólem Kanady v prodloužení, opět se ale potvrdilo, že hokej je sport, který českým divákům sedí. Skoro 3hodinový přenos totiž sledovalo na obrazovkách kanálu ČT Sport 2,29 milionu diváků starších 4 let, zásah na platformě České televize (včetně článků nebo textového přepisu) se vyšplhal dokonce na 3,88 milionu diváků.
🏒 Hokejový zápas Česko-Kanada sledovalo na obrazovkách ČT sport celkem 2,299 milionu diváků starších čtyř let s podílem na publiku 59,48 %. Zásah čtvrtfinálového utkání se vyšplhal na 3,887 milionu diváků. Jedná se tak o dosud nejsledovanější přenos letošních her a také pátý… pic.twitter.com/XfUjvxnsK1
— Česká televize (@CzechTV) February 19, 2026
K tomu Česká televize dodává, že minimálně v poslední třetině sledovalo přenos například na internetové platformě ČT Sport Plus přes 350 tisíc zařízeních najednou. Mohlo se jednat o televizory s přístupem k internetu, mobilní telefony, tablety nebo PC.
Celkově bylo vyhrocené klání s přehledem nejsledovanějším přenosem letošních olympijských her a také 5. nejsledovanějším přenosem v historii ČT Sport. Pro srovnání, primát drží další hokejová událost, a sice finále světového šampionátu 2024 v Praze, které sledovalo nepřetržitě 3,74 milionu diváků, alespoň 3 minuty zápasu zhlédlo neuvěřitelných 6,82 milionu diváků. Finálový zápase se Švýcarskem se dva roky nazpět stal také nejvyhledávanějším pořadem na všech televizních stanicích.
O2 hovoří o milionu
Se svou statistikou přispěchali také operátoři. O2 uvádí, že prostřednictvím jejich sítě (nejčastěji pravděpodobně přes televizní službu Oneplay) běželo hokejové čtvrtfinále současně na 1,1 milionu streamech. Již zápas s Francií 13. února navíc vystoupal na 1,08 milionu aktivních streamů v síti modrého operátora, k tomu byl překonán dosavadní rekord z hokejového roku 2024, protože datový provoz v síti O2 ve středu večer vystoupal na 3,63 Tb/s.
T-Mobile uvedl pouze drobnou statistiku, podle které se 82 % všech diváků, kteří včera odpoledne/večer používalo platformu Magenta TV, sledovalo právě hokej na ČT Sport. Připomeňme, že dle hospodářských výsledků z konce loňského roku má televizní služba T-Mobilu 311 tisíc platících uživatelů. Vodafone zatím nekomentoval, protože statistiky prý v tuto chvíli nemá k dispozici.