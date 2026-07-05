Základní Xiaomi 17T má 5× teleobjektiv Leica: podívejte se, co všechno dokáže

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
- Xiaomi 17T snoubí zajímavou výbavu s atraktivní cenou
- Za cenu necelých 13 tisíc nabízí mimo jiné slušný fotoaparát
- Na zádech má tři fotoaparát, včetně teleobjektivu a hlavního snímače, oba s 50Mpx rozlišením
Řada Xiaomi T už několik let cílí na uživatele, kteří chtějí co nejlepší fotoaparát, ale nechtějí utrácet za nejdražší vlajkové modely. Xiaomi 17T v tomto směru navazuje na své předchůdce a opět sází na spolupráci se značkou Leica, kvalitní hlavní snímač i trojici univerzálních objektivů. Telefon jsme proto vzali do různých světelných podmínek, abychom zjistili, jak si poradí nejen během slunečného dne, ale také večer nebo při focení portrétů.
Přehled fotoaparátů Xiaomi 17T
Výrobce letos vsadil především na vyváženost celé sestavy – část z nich si vypůjčil z Xiaomi 15T Pro. Největší pozornost na sebe pochopitelně strhává hlavní fotoaparát, který doplňuje teleobjektiv pro optické přiblížení a širokoúhlý objektiv. Nejde sice o stejnou sestavu jako u nejdražších modelů řady Xiaomi 17, ale ve své cenové kategorii patří rozhodně k tomu lepšímu.
- Hlavní – OmniVision OVX8000 „Light Fusion 800“, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), 1/1,55″ velikost čipu, clona f/1.7, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF).
- Teleobjektiv – Isocell JN5, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), 1/2,76″ velikost čipu, clona f/3.0, ohnisková vzdálenost 115 milimetrů, 5× optické přiblížení, až 120× digitální zoom, OIS, PDAF.
- Širokoúhlý – OmniVision OV13B, rozlišení 12 Mpx, 1/3″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 120°, elektronická stabilizace obrazu (EIS).
- Přední – Isocell KDS, rozlišení 32,3 Mpx, 1/3,42″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 21 milimetrů, pevný fokus.
Fotoaplikace zůstává věrná prostředí HyperOS, takže se v ní rychle zorientují i majitelé telefonů Redmi nebo Poco. Ovládání je jednoduché, všechny důležité režimy jsou po ruce a nechybí ani profesionální režim, dlouhá expozice nebo možnost fotografovat do formátu RAW.
Hlavní fotoaparát je největší předností telefonu
Nejsilnější stránkou Xiaomi 17T je bez debat hlavní fotoaparát. Ve dne produkuje velmi detailní snímky s přirozenými barvami a širokým dynamickým rozsahem. Telefon dobře zvládá i náročnější scény s výraznými přechody mezi světlem a stínem, kde se neztrácejí detaily ani v tmavších částech fotografie. Potěší také ostření, které reaguje rychle a spolehlivě. Zachytit pohybující se osoby nebo domácí mazlíčky není problém a telefon si poradí i s momentkami, kdy není čas dlouze komponovat scénu.
Ultraširoký fotoaparát je ideální pro krajinu, architekturu nebo skupinové fotografie. Oproti hlavnímu senzoru sice nabízí o něco méně detailů, rozdíl ale není nijak dramatický. Velkým plusem je konzistentní barevné podání napříč všemi fotoaparáty. Při přepínání mezi jednotlivými objektivy nedochází k výrazným změnám barev ani expozice, což rozhodně není samozřejmost ani u dražších telefonů.
Noční fotografie udělaly další krok dopředu
Po setmění se ukáže, jak kvalitní je hlavní senzor i algoritmy pro zpracování obrazu. Xiaomi 17T si vede velmi dobře – fotografie jsou čisté, mají dostatek detailů a telefon zbytečně nepřehání odšumování. Díky tomu nepůsobí výsledné snímky plastově, což bývá častý problém levnějších – často čínských – telefonů.
Noční režim se aktivuje automaticky a většinou není potřeba jej spouštět ručně. Expozice trvá jen několik sekund a telefon během ní zvládá velmi dobře stabilizovat obraz. Výsledkem jsou snímky s přirozenou atmosférou, věrnými barvami a minimem přepálených světelných zdrojů. Příjemně překvapily také fotografie pořízené v interiéru nebo za horšího počasí. Telefon si zachovává konzistentní barevné podání a netrpí výrazným šumem.
Nepřehlédněte
Je Xiaomi 17T Pro nejlepší fotomobil ve své třídě? Otestovali jsme populární vlajku za rozumnou cenu
Teleobjektiv není jen na portréty
Teleobjektiv rozšiřuje možnosti fotografování výrazně více, než by se mohlo zdát. Kromě klasických portrétů se hodí také pro focení architektury, detailů nebo vzdálenějších objektů, kam hlavní fotoaparát jednoduše nedosáhne. Portrétní režim tradičně nabízí několik ohniskových vzdáleností (28, 35, 46, 75 a 115 milimetrů), takže si lze vybrat přirozenější perspektivu podle fotografované osoby. Oddělení objektu od pozadí funguje spolehlivě a telefon si poradí i se složitějšími účesy nebo obrysy postavy.
Teleobjektiv lze využít také pro makrofotografie. Díky kratší zaostřovací vzdálenosti dokáže zachytit velmi jemné detaily květin, hmyzu nebo drobných předmětů, aniž by bylo potřeba samostatného makro snímače.
Selfie kamera potěší hlavně přirozenými barvami
Přední fotoaparát produkuje velmi povedené selfie snímky. Pleťové tóny působí přirozeně, ostrost je dostatečná a nechybí ani kvalitní portrétní režim s rozostřeným pozadím. Dobře funguje také HDR, takže ani při focení proti slunci telefon zbytečně nepřepaluje oblohu a zachovává detaily ve tváři. Selfie kamera zároveň zvládá kvalitní videohovory i natáčení videa pro sociální sítě.
Cena a dostupnost
Xiaomi 17T se v Česku prodává už od konce května. Základní model v černém, modrém či rose gold provedení vyjde na 12 990 korun, řeč je o verzi s 12 GB RAM a 256GB úložištěm. Vyšší varianta s 512GB úložištěm vyjde na 15 490 korun. V obou případech stačí u nákupu zadat kupon „xiaomi17t“, například u Mobil Pohotovosti získáte ještě tisícovku coby výkupní bonus a o rok delší záruku zcela zdarma.