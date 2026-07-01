Je Xiaomi 17T Pro nejlepší fotomobil ve své třídě? Otestovali jsme populární vlajku za rozumnou cenu

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- Xiaomi 17T Pro je jeden z nejzajímavějších telefonů na trhu
- Má vlajkové parametry, přesto je k dispozici je za velmi atraktivní cenu
- Mezi jeho hlavní přednosti patří špičkové fotoaparáty s puncem značky Leica
Xiaomi 17T Pro je nejnovější přírůstek Xiaomi do aktuální vlajkové řady 17. Písmenko T značí přechodový model, který je výborně vybaven a v některých parametrech překonává i výše postavené telefony. Kompromisů je opravdu minimum a vše korunuje velmi atraktivní cena. Tuto novinku lze v Česku zakoupit již od 16 990 Kč.
Fotoaparát Xiaomi 17T Pro
Na fotoaparátu se opět podílela německá společnost Leica, která dodala jak hardware, tak software. Hardwarová stránka věci zahrnuje optický design Leica UltraPure s hybridní konstrukcí objektivu Leica Summilux typu 1G + 6P. Tyto prvky se starají o zachycení jemných detailů, přinášejí čistý obraz a zároveň nabízejí široký dynamický rozsah a přirozený bokeh efekt.
Software pak zahrnuje různé filtry a režimy, jako například Authentic a Vibrant měnící barevné podání, nebo funkci Leica Live Moment. Ta umí přidat běžným scénám o něco větší hloubku a kontext, výsledkem čehož jsou dynamické snímky s jednotným vizuálním stylem a estetikou Leica. Tato funkce je podporována napříč všemi ohniskovými vzdálenostmi.
- Hlavní – Light Fusion 950, objektiv Leica, rozlišení 50 Mpx, 1/1.3″ velikost čipu, 1.2µm – 2.4µm, clona f/1.67, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), laserové ostření (Laser AF)
- Teleobjektiv – Samsung JN5, krytí Leica, rozlišení 50 Mpx, 1/2,76″ velikost čipu, 0.64µm – 1.28µm, clona f/3.0, ohnisková vzdálenost 115 milimetrů, 5× optické přiblížení, až 120× digitální zoom, OIS
- Širokoúhlý – OmniVision OV13B, krytí Leica, rozlišení 13 Mpx, 1/3.0″ velikost čipu, 1.12µm, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 120°, fixní ostření
- Přední – Samsung KDS, rozlišení 32 Mpx, 1/3.42″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 21 milimetrů, úhel záběru 90°, fixní ostření
Skvělé portréty v režii specialistů od Leicy
Xiaomi 17T Pro potěší hlavně milovníky portrétních fotografií, ve kterých opravdu vyniká a nabízí v tomto ohledu jak pokročilý hardware, tak software. Ten zastupuje již zmíněný režim Leica Live Moment, který doplňují portrétní režimy Master Portrait a Leica Portrait. Ty se přepínají v levém horním rohu aplikace fotoaparátu a každý z nich nabízí trochu jinou estetiku.
Tyto režimy jsou k dispozici pro všechny tři ohniskové vzdálenosti portrétů (28 mm, 75 mm a 115 mm) a kvalitativně jsem byl nejvíce spokojen s portréty pořízenými teleobjektivem. Ty nabízejí nejpřirozeněji působící bokeh efekt (hloubku ostrosti) a celkově jsou tyto snímky velmi vyvážené, plné detailů a s velmi dobrým dynamickým rozsahem.
Obecně jsou portréty v podání Xiaomi 17T Pro výborné, a kromě výše zmíněných režimů lze využít i speciální sadu objektivů Master. Pod tímto označením se ukrývají různé typy efektů, jako třeba vířivý bokeh, jemné zaostření nebo efekt bublin. Těchto typů efektů je rovnou pět a u portrétů lze samozřejmě měnit také clonové číslo – od f/0.95 (největší rozostření) po f/16 (nejmenší rozostření).
Klasika, která nezklame
Portrétní fotografie jsou výborné, ale ani hlavní fotoaparát nezklame a ten se může pochlubit hlavně spolehlivostí. Kdykoliv po něm sáhnete, můžete si být jistí, že dostanete kvalitní snímek s dobrým podáním barev, minimální porcí šumu a opět přirozeným bokeh efektem. U klasických snímků lze použít jednu ze čtyř přednastavených scén (například Pódium nebo Ohňostroj).
K dispozici je i zkrášlovací funkce a rovnou 12 dodatečných filtrů, z nichž polovina nese cejch Leica. Hlavní fotoaparát pořizuje snímky v rozlišení 12,5 Mpx, ale lze ho přepnout i do plného rozlišení 50 Mpx, což umožňuje také teleobjektiv. Kvalitativně je rozdíl minimální, ale očekávejte větší porci dat a lepší možnosti při dodatečných úpravách fotografií.
Na zoom je spolehnutí
Další prvek, kvůli kterému jsem si fotoaparát Xiaomi 17T Pro oblíbil, je zoom. Teleobjektiv nabízí 5× optické přiblížení, které je kvalitativně opravdu výborné a takto „přitažené“ snímky jsou velmi na výši, a to ať už mírou detailů, nebo dynamickým rozsahem. Míra šumu je na nízké úrovni a nadstandardní kvalitu si užijete i s 10násobným přiblížením.
To už není optické, nýbrž hybridní a kvalita fotografií je samozřejmě o stupínek horší, ale pořád velmi slušná. Fotografie jsou, v rámci možností, dostatečně detailní a za dobrých světelných podmínek není šumu nadbytek. Je ho sice pochopitelně více než u optického zoomu, ale stále ještě v akceptovatelné míře.
Okolo ještě zhruba 20násobného přiblížení se dají snímky bez problémů používat, nicméně za touto hranicí kvalita logicky klesá. S dalším a dalším přiblížením si lze všimnout větších zásahů AI a při maximálním, 120násobném zoomu, je post-processing opravdu masivní a kvalita špatná. Při největším přiblížení lze využít funkci AI Ultra Zoom, ale tou si moc nepomůžete.
Funkce fotografie pomocí umělé inteligence výrazně upraví – sice je vyhladí, takže snímky působí na první pohled nepatrně ostřeji a také detailněji, ale ve finále jsou vlastně skoro celé vygenerované pomocí AI. Kvalita zoomu v rámci hledáčku aplikace (5× a 10×) je ale výborná a 5násobné optické přiblížení jsem používal opravdu velmi často.
Režimy Authentic a Vibrant
Nejvíce využívanými režimy u klasických fotografií se určitě stane dvojice Authentic a Vibrant. U nich jsou rozdíly ve vyznění fotografií asi nejmarkantnější, dobře viditelné na první pohled a bude záležet jen na vás, zda sáhnete po více utlumených tónech režimu Authentic, nebo budete chtít více saturované podání barev, které nabídne režim Vibrant.
Já osobně jsem častěji používal režim Authentic, který mi u Xiaomi telefonů s Leica fotoaparátem sedí o něco víc. Barvy působí více realistickým dojmem a celkově mi tyto méně saturované snímky přijdou pro oko příjemnější. Vibrant režim ale určitě není špatný a pro uživatele, kteří mají rádi výraznější, ale stále ještě nepřepálené barvy, bude ideální.
Cena a dostupnost
Xiaomi 17T Pro je celkově skvělý telefon s výborně vyladěným fotoaparátem, který určitě udělá radost i náročnějším uživatelům. Fotoaparát Leica je univerzální, hodí se do každé situace a lze s ním zvěčnit opravdu povedené fotografie. Na našem trhu se dá tento telefon pořídit již od 16 990 Kč za verzi s pamětí 256 GB, což je opravdu skvělá nabídka.