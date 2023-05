Zákazníkům Vodafonu nefunguje LTE ani 5G. Co dělat, když se zaseknete na EDGE?

Operátor Vodafone měl včera večer výpadek mobilního internetu 5G a LTE

Pokud jste nerestartovali zařízení, bude se vám zobrazovat pouze EDGE

Vodafone zaznamenal včera ve večerních hodinách menší výpadek, který způsobil, že zákazníkům hromadně přestalo fungovat připojení k modernímu mobilnímu internetu 5G a LTE. Velké části postižených zákazníků může problém přetrvávat až do dnešního dopoledne. Operátor o tom informoval v 8:28 na Twitteru.

Server Vypadky24 uvádí, že se první záznamy o výpadky začaly objevovat kolem 21. hodiny. Podle mapy výpadků to vypadá, že zasažena byla jednoduše celá Česká republika. Problém by se měl týkat pouze mobilního internetu, volání ani posílání SMS by nemělo být nijak omezeno.

Některým uživatelům nemusí správně fungovat mobilní internet přes LTE či 5G. Pokud se vás to týká, stačí provést restart zařízení, tedy ho vypnout a znovu zapnout. Děkujeme vám za spolupráci a omlouváme se za tuto nepříjemnost. — Vodafone ČR (@Vodafone_CZ) May 5, 2023

Uživatelé, kteří mají podobný problém, by dle Vodafonu měli provést restart zařízení, na kterém mobilní internet přijímají. Může jít o mobilní telefon, tablet a podobně. Důležité je provést restart, jinak se vám nepřestane zobrazovat EDGE. Nepomáhá ani aktivace a následná deaktivace letadlového režimu.

Nejde o první výpadek českých operátorů v poslední době. Před necelým měsícem zaznamenali operátoři O2 a T-Mobile několikahodinový výpadek mobilních služeb. Nebylo tedy možné telefonovat, posílat SMS ani MMS zprávy a dokonce ani používat mobilní internet. Vodafone však nebyl tímto výpadkem nikterak zasažen.