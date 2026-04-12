TOPlist

Záhada Galaxy S22 Ultra: uživatelé hlásí, že jejich telefon ovládla tajemná společnost

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 12. 4. 12:00
7
Samsung Galaxy S22 Ultra Burgundy
  • Okolo stále populární vlajkové lodi Galaxy S22 Ultra se dějí velmi podivné věci
  • Některé uživatele po obnovení továrního nastavení neposlouchá telefon tak, jak má
  • Velmi zvláštní na celé situaci je to, že si vlastnictví telefonu nárokuje tajemná firma

Případů, kdy se z telefonu stane po aktualizaci těžítko, známe spousty a často za to může špatný update od výrobce. Aby se ale stala z telefonu nepoužitelná zarážka do dveří poté, co uživatel provede obnovu továrního nastavení, to rozhodně není až tak běžné. Něco podobného se nyní děje s vlajkovými telefony Galaxy S22 Ultra od Samsungu a celá situace je velmi zvláštní, až s nádechem tajemna.

🔥 Exkluzivní akce pro 40 nejrychlejších: Pixel 10 Pro ve slevě a se sluchátky za 5 490 Kč zdarma!

Kapitoly
Galaxy S22 Ultra v područí cizí správy
Tvůj telefon není tvůj, ale majetkem firmy
Běžné prostředky nepomáhají
Útok hackerů?

Galaxy S22 Ultra v područí cizí správy

Samsung představil vrcholný model Galaxy S22 Ultra v roce 2022 a jednalo se o velmi populární telefon, který je hojně rozšířený i v současné době. Ostatně, aktuální Android 16 s rozhraním One UI 8 na něm běží již nějakou dobu a vlastně úplně není důvod, proč by se ho uživatelé měli hromadně zbavovat. Současná situace je k tomu ale možná přinutí.

Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22 Ultra

Na platformě Reddit se začínají množit příspěvky uživatelů, jejichž Galaxy S22 Ultra skončil po obnovení továrního nastavení ve stavu takřka klinické smrti. Okolnosti jsou vždy stejné – po tomto kroku se telefon připojí k Wi-Fi a zahájí standardní nastavení systému, ale ještě před přihlášením k účtu Google vyskočí obrazovka Knox Mobile Enrollment (KME) Provisioning Screen.

Tvůj telefon není tvůj, ale majetkem firmy

Zpráva, kterou výše zmíněná platforma Knox zobrazí, říká, že telefon není soukromý, ale že ho spravuje organizace a všechna data i aktivita jsou viditelné pro vzdáleného IT administrátora. Teď to ale začne být teprve zajímavé, protože tyto telefony nebyly nikdy firemní, nebyly součástí žádné korporátní flotily a byly zakoupeny přes standardní maloobchodní kanály.

Žádná spojitost s jakoukoliv firmou zkrátka nepřichází v úvahu a celé to působí jako špatný vtip. Podezřelá je i údajná firma v podobě společnosti Numero LLC, která telefony vlastní, a nápisy na obrazovce jako SAMSUNG ADMIN nebo logo se slovy FRP UNLOCK SAMSUNG. Společnost Numero LLC prakticky ani neexistuje a víceméně je nedohledatelná.

Běžné prostředky nepomáhají

Uživatelé se pokoušeli tento problém obejít tradičními prostředky, jako je opětovné obnovení továrního nastavení, a ti schopnější dokonce zkusili i flashování firmwaru pomocí Odinu. Nic z toho ale nepomáhá, protože zámek byl proveden na úrovni IMEI, a tuto šlamastyku bohužel není schopna vyřešit ani podpora Samsungu.

Ta majitele automaticky směřuje na technické týmy platformy Knox, které ale tvrdí, že nemají nástroje k úpravě podnikových záznamů. Možností tedy moc není. Buď se uživatel spokojí s částečně nefunkčním telefonem, ke kterému může mít teoreticky přístup někdo neznámý, nebo se ho zbaví a pořídí si nový přístroj. Samsung se k celé situaci prozatím nevyjádřil.



První dojmy z Galaxy 26 Ultra: Samsung vymyslel displej, který vidíte jen vy



Nepřehlédněte

Samsung trhá rekordy: zisk za první čtvrtletí překoná celý loňský rok

Útok hackerů?

Vše se jeví jako dílo kybernetických útočníků, kteří mohli v minulosti napadnout účet nějakého autorizovaného prodejce, který poté nahrál do telefonů upravená čísla IMEI. Hromadné nahrávání IMEI na firemní portál Knox totiž provádějí právě autorizovaní prodejci. Ve hře je i využití zranitelnosti v této platformě s označením CVE-2026-20978, ale k tomu je třeba fyzický přístup k telefonu.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze (7)
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Ovladače Joy-Con ke konzoli Switch 2
Nintendo zvažuje vylepšený Switch 2. Plán ale mohou překazit předražené paměti
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 8:00
0
Chytrý telefon Samsung Galaxy Z Flip 8 na uniklých snímcích
Bude ještě co představovat? Specifikace Galaxy Z Flip 8 kolují internetem
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 18:00
0
Mobilní BTS operátora T-Mobile na Colours of Ostrava
Operátoři mohutně posilují signál na Colours of Ostrava. T-Mobile přivezl nejnovější „T-Budku“
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 16:30
2
Člověk zadává údaje z platební karty do smartphonu
Trial verze jako tichý zabiják úspor: smažete aplikaci, ale platby se dál strhávají
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš včera 15:00
2
Asus ROG Zephyrus Duo GX651
ROG Zephyrus Duo GX651 recenze: zábava i práce s nejvyšší úrovní flexibility
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 13:30
0

Kapitoly článku