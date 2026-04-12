Záhada Galaxy S22 Ultra: uživatelé hlásí, že jejich telefon ovládla tajemná společnost

- Okolo stále populární vlajkové lodi Galaxy S22 Ultra se dějí velmi podivné věci
- Některé uživatele po obnovení továrního nastavení neposlouchá telefon tak, jak má
- Velmi zvláštní na celé situaci je to, že si vlastnictví telefonu nárokuje tajemná firma
Případů, kdy se z telefonu stane po aktualizaci těžítko, známe spousty a často za to může špatný update od výrobce. Aby se ale stala z telefonu nepoužitelná zarážka do dveří poté, co uživatel provede obnovu továrního nastavení, to rozhodně není až tak běžné. Něco podobného se nyní děje s vlajkovými telefony Galaxy S22 Ultra od Samsungu a celá situace je velmi zvláštní, až s nádechem tajemna.
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Galaxy S22 Ultra v područí cizí správy
Samsung představil vrcholný model Galaxy S22 Ultra v roce 2022 a jednalo se o velmi populární telefon, který je hojně rozšířený i v současné době. Ostatně, aktuální Android 16 s rozhraním One UI 8 na něm běží již nějakou dobu a vlastně úplně není důvod, proč by se ho uživatelé měli hromadně zbavovat. Současná situace je k tomu ale možná přinutí.
Na platformě Reddit se začínají množit příspěvky uživatelů, jejichž Galaxy S22 Ultra skončil po obnovení továrního nastavení ve stavu takřka klinické smrti. Okolnosti jsou vždy stejné – po tomto kroku se telefon připojí k Wi-Fi a zahájí standardní nastavení systému, ale ještě před přihlášením k účtu Google vyskočí obrazovka Knox Mobile Enrollment (KME) Provisioning Screen.
Tvůj telefon není tvůj, ale majetkem firmy
Zpráva, kterou výše zmíněná platforma Knox zobrazí, říká, že telefon není soukromý, ale že ho spravuje organizace a všechna data i aktivita jsou viditelné pro vzdáleného IT administrátora. Teď to ale začne být teprve zajímavé, protože tyto telefony nebyly nikdy firemní, nebyly součástí žádné korporátní flotily a byly zakoupeny přes standardní maloobchodní kanály.
Žádná spojitost s jakoukoliv firmou zkrátka nepřichází v úvahu a celé to působí jako špatný vtip. Podezřelá je i údajná firma v podobě společnosti Numero LLC, která telefony vlastní, a nápisy na obrazovce jako SAMSUNG ADMIN nebo logo se slovy FRP UNLOCK SAMSUNG. Společnost Numero LLC prakticky ani neexistuje a víceméně je nedohledatelná.
Běžné prostředky nepomáhají
Uživatelé se pokoušeli tento problém obejít tradičními prostředky, jako je opětovné obnovení továrního nastavení, a ti schopnější dokonce zkusili i flashování firmwaru pomocí Odinu. Nic z toho ale nepomáhá, protože zámek byl proveden na úrovni IMEI, a tuto šlamastyku bohužel není schopna vyřešit ani podpora Samsungu.
Ta majitele automaticky směřuje na technické týmy platformy Knox, které ale tvrdí, že nemají nástroje k úpravě podnikových záznamů. Možností tedy moc není. Buď se uživatel spokojí s částečně nefunkčním telefonem, ke kterému může mít teoreticky přístup někdo neznámý, nebo se ho zbaví a pořídí si nový přístroj. Samsung se k celé situaci prozatím nevyjádřil.
Útok hackerů?
Vše se jeví jako dílo kybernetických útočníků, kteří mohli v minulosti napadnout účet nějakého autorizovaného prodejce, který poté nahrál do telefonů upravená čísla IMEI. Hromadné nahrávání IMEI na firemní portál Knox totiž provádějí právě autorizovaní prodejci. Ve hře je i využití zranitelnosti v této platformě s označením CVE-2026-20978, ale k tomu je třeba fyzický přístup k telefonu.