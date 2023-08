Zachyťte vzpomínky ze své dovolené nejlepším fotomobilem současnosti

Ať už vyrazíte na dovolenou kamkoli, určitě budete chtít své vzpomínky zachytit. Dnes už není potřeba tahat s sebou těžkou zrcadlovku. Na stejně vysoké úrovni dokáží snímky zachytit i moderní chytré telefony. Výhodou je, že velkou část práce udělají za vás, ale je dobré znát pár tipů, které povznesou fotografie ještě výš. Aktuálně nejlepší fotomobil na světě – Huawei P60 Pro – vyrazil na Slovensko otestovat profesionální fotograf Michal Petrů, aby vám ukázal, že i telefonem lze zachytit profesionální fotografie.

Zachytí každý detail i v náročných světelných podmínkách

První zastávkou fotografa byl Tatranský národní park, kde se vydal zdolat vrchol Kriváně. Huawei P60 Pro vám umožní uchovat krásu místa včetně vašich emocí spojených se zdoláním vrcholu. Výkonný fotoaparát Huawei P60 Pro zachytí každý detail vašich dobrodružství, a to i v náročných světelných podmínkách. Nechte smartphone zachytit západ slunce, který pohladí oči i duši.

„Základem dobré portrétní fotografie je z mého pohledu zachycení emocí. A emoce se nejlépe zachycují, když o vás nikdo neví. Takže použití teleobjektivu je v tomto případě i velkou výhodou a P60 Pro poskytuje tak dobré výsledky, že mi mnoho přátel – profesionálních fotografů – psalo, že takto se s telefonem fotit nedá. Ale dá! Velmi dobré portrétové fotografie si pamatuji už od modelu Huawei P10 a s každým dalším nástupcem se kvalita skokově zvyšuje,“ hodnotí Michal Petrů.

Zachytí i ty nejjemnější detaily

Pokud toužíte po dobrodružství, Slovenský ráj je ideální volbou. Propletené chodníky, úzké rokliny a vodopády nabízejí nezapomenutelné zážitky. Navíc s režimem makro fotografování na Huawei P60 Pro zaznamenáte i ty nejmenší detaily či kapky vody. S jeho pomocí lehce vytvoříte sérii revolučních makro záběrů, které by vám záviděl leckterý profesionál. Potěšte své přátele a rodinu úchvatnými záběry ze skrytých koutů Slovenského ráje.

„Jednou ze zajímavostí, kterou ocení mnozí fotografičtí nadšenci, je krásné vykreslování ‚hvězdičky‘ při fotografování nebo filmování scény se sluncem při použití hlavního objektivu. Donedávna to bylo doménou jen profesionálních zrcadlovek, a to při dodržení správného nastavení clony,“ komentuje autor fotografií.

Král fotografií ve zhoršených světelných podmínkách

V horkých letních dnech se v rámci ochlazení vyplatí navštívit i největší ledovou jeskyni na Slovensku. I tady oceníte schopnosti Huawei P60 Pro, který je právem považovaný za krále fotografií ve zhoršených světelných podmínkách. Je proto ideálním společníkem právě na toulky pod zemí. Záběry zevnitř jeskyně vás ohromí a stanou se živou vzpomínkou na nezapomenutelný výlet.

„Teleobjektiv na fotoaparátu P60 Pro je skutečně dokonalým nástrojem, který dokáže přeměnit představu o fotografii, kterou chcete vytvořit, na skutečnost – a to bez ohledu na světelné podmínky,“ pochvaluje si fotograf a dodává: „Během mnoha let aktivního cestování a fotografování jsem měl možnost vyzkoušet nespočetné množství modelů různých značek, ale nikdy se nepřiblížily k podobným výsledkům, proto už více než šest roků používám na fotografování modely Huawei.“

Každý záběr autentický

V rámci cestování po Slovensku máte teď možnost cestovat i v čase, a to právě návštěvou malebné vesničky Vlkolínec. Tento kulturní poklad je dokonce zapsán v UNESCO. Už na první pohled vás vesnička přenese do minulosti svou jedinečnou lidovou architekturou a tradicemi, které jí dodávají výjimečnou atmosféru. S pomocí hlavního ultrasvětelného fotoaparátu Huawei P60 Pro zachováte autentičnost a krásu v každém záběru.

„Mnoho lidí se mě ptá, zda je mezi telefony na vrcholu prestižního žebříčku DXOMARK nějaký významný rozdíl. Při testování aktuálního krále mobilní fotografie, modelu P60 Pro, jsem často odpovídal, že tu je pro mě po dlouhé době konečně obrovský krok vpřed, a nejen drobné změny, které většina lidí nemá velkou možnost postřehnout. P60 Pro je všestranný nástroj do kapsy – dokonalé portréty, úchvatné makro záběry, časosběrné snímky, noční scény, krajiny a mnoho dalšího, a to všechno bez potřeby složitého nastavování – o vše se postará automatický režim s umělou inteligencí. Jsem velmi zvědavý, jaká vylepšení přinesou budoucí modely Huawei, protože jejich vlastní laťka je teď nastavená vážně vysoko,“ dodává za závěr fotograf.

Huawei P60 Pro

Fotografování je umění i věda, která využívá světla k vytvoření trvalého obrazového záznamu. Manipulace se světlem je tedy to nejdůležitější, co potřebujeme ovládat, abychom zachytili kvalitní snímek. Některá zařízení nám ale dokáží při fotografování pomoci. Huawei P60 Pro vstoupil na trh vybavený Ultra Lighting XMAGE kamerou s hlavním 48Mpx fotoaparátem s automaticky nastavitelnou fyzickou clonou F1.4–F4.0, skupinou čoček s vysokou propustností a snímačem RYYB SuperSensing. Díky těmto inovacím je fotoaparát velmi citlivý na světlo a disponuje schopností obnovit detaily ve ztmavených snímcích. To umožňuje dosáhnout fotografií s vysokým rozlišením a mimořádně vysokým dynamickým rozsahem.

Huawei P60 Pro je také vybaven ultra světelným teleobjektivem, který dokáže v noci zachytit i téměř neviditelné. Technologie Ultra Lighting Telephoto s clonou F2.1, skupina čoček Ultra Lighting Lens a snímač RYYB SuperSensing umožňují zvýšit množství světla vstupujícího do objektivu o 178 % ve srovnání s předchozími modely. Díky tomu dokáže fotoaparát zachytit a zvýraznit detaily světel v dálce a pořizovat snímky i při slabém osvětlení bez ztráty detailů. Výsledné fotografie jsou reálné a zachycují přesně to, co uživatelé vidí. Zároveň jde o největší clonu (F2.1) v odvětví mobilních fotoaparátů s periskopickým teleobjektivem, což jen potvrzuje dlouhodobou práci Huawei na sestavě fotoaparátů.