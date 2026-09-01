Zabiják vlajek se vrací v plné síle: OnePlus 16 dá zapomenout na nepovedeného předchůdce

- Značka OnePlus sice odešla z většiny velkých světových trhů, ale telefony stále vyrábí
- Aktuálně tato společnost připravuje svůj nový vlajkový model OnePlus 16
- Nejnovější informace odhalují jeho fotoaparát, který vypadá velmi zajímavě
Značka OnePlus začala před několika měsíci vyklízet globální trhy a stáhla se do své domoviny, tedy do Číny. Přestala figurovat jak v Evropě, tak v Americe a kromě domácího trhu zůstala už pouze v Indii. Nyní připravuje svou novou vlajkovou loď OnePlus 16 a po rozpačitě přijaté předchozí generaci to vypadá na návrat ke kořenům.
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OnePlus 16 ve finálním úniku
Premiéra vlajky OnePlus 16 se blíží a již jsme byli svědky několika úniků. Ten poslední by však měl být definitivní a je prakticky jisté, že se dočkáme fotoaparátu s níže uvedenými specifikacemi. Původně se spekulovalo o přítomnosti teleobjektivu s rozlišením 200 Mpx, což se sice nakonec nepotvrdilo, ale nová sestava vypadá také velmi schopně.
Dle informátora DCS dostane OnePlus 16 trojitý fotoaparát s rozlišením 200 + 50 + 50 Mpx. V porovnání s předchůdcem (který nabízel sestavu 50 + 50 + 50 Mpx) jde o velký skok vpřed, a to primárně kvůli velikosti osazených senzorů. Ty byly oproti předchozímu OnePlus 13 výrazně menší a obecně byl fotoaparát modelu 15 častým terčem kritiky.
Dobrou zprávou je, že OnePlus 16 dostane větší hlavní snímač s rozlišením 200 Mpx, jehož plocha má dosahovat 1/1,4 palce. To je stejně, jako u OnePlus 13 a výrazně víc než u OnePlus 15 (1/1,56 palce). Teleobjektiv bude mít taktéž stejně velký snímač, jako u modelu 13 (1/1,95) a tedy o dost větší než u aktuální „patnáctky“ (1/2,76 palce).
Periskopický teleobjektiv by měl být navíc vylepšen a širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 50 Mpx taktéž. Na stejné rozlišení, tedy 50 Mpx, se pak může těšit i selfie kamerka, která dostane automatické ostření. Použití větších snímačů je rozhodně dobrá zpráva a v tomto směru se nové OnePlus 16 tak trochu vrátí k modelu OnePlus 13, který je lepší fotomobil než aktuální OnePlus 15.
Premiéra se blíží
OnePlus 16 by mělo být představeno v říjnu 2026 a bude ho pohánět nový procesor Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Tato novinka by měla dále dostat displej s frekvencí 165 Hz a obří, 9 000mAh baterii. Zkrátka to vypadá, že OnePlus opět připravuje špičkově vybavený telefon, který si označení „zabiják vlajek“, které tato značka proslavila, zaslouží. V Evropě se ho ale bohužel nedočkáme.