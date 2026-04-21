OnePlus přehodnocuje strategii. Odchody klíčových lidí naznačují úplný konec v Evropě

- Značka OnePlus se stahuje z evropského trhu
- V minulých týdnech firmu opustila spousta klíčových figur
- Společnost rovněž přestala využívat svoje evropské účty na sociálních sítích
Značka OnePlus se pravděpodobně stáhne z globálního trhu. V minulých týdnech se s firmou rozloučila velká spousta klíčových pracovníků z evropských týmů, OnePlus rovněž omezuje aktivity na sociálních sítích i samotné uvádění telefonů na globální trh. Vedení OnePlus zatím dosud veškeré fámy o ukončení globální přítomnosti odráželo, v posledním vyjádření pro Android Authority nicméně blížící se změny připouští.
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Opustí OnePlus Evropu? Je to čím dál pravděpodobnější
O blížícím se konci OnePlus na globálním trhu reportoval na konci března uznávaný informátor Yogesh Brar, podle něhož by se tak mělo stát již v průběhu tohoto měsíce. Zástupce OnePlus v čerstvém vyjádření pro server Android Authority uvedl následující:
„OnePlus Europe v současné době přehodnocuje svůj regionální plán a produktovou strategii. Všem uživatelům bude nadále garantována poprodejní podpora, aktualizace softwaru a dodržování veškerých závazků.“
Není to přímo potvrzení odchodu z evropského trhu, avšak mezi řádky lze tento záměr vyčíst. Naznačuje to i spousta dalších indicií, zejména odchod řady klíčových zaměstnanců v celé Evropě včetně Velké Británie, kteří svůj odchod komentují na sociálních sítích. Firmu například opustili PR manažeři pro Španělsko, Velkou Británii nebo celou EU. Odchod oznámil i Serban Chiscop, který pracoval pro OnePlus téměř deset let, naposledy jako oblastní manažer pro Velkou Británii a Španělsko.
Rozlučkové příspěvky jsou povětšinou psané v pozitivním duchu, detaily důvodu odchodu si však exzaměstnanci OnePlus nechávají pro sebe, patrně kvůli právním obavám. Jeden z odcházejících pracovníků v anonymitě pro server Android Authority nicméně prozradil, že je patrné, že v jednom týdnu opustil společnost prakticky celý evropský tým. Někteří pracovníci z firmy odcházejí zcela, jiní se přesouvají do mateřské společnosti Oppo, která naopak svoje globální aktivity posiluje.
Konec OnePlus na evropském trhu rovněž naznačuje ticho na oficiálních evropských účtech OnePlus na sociálních sítích – poslední příspěvek na kanálu OnePlus Europe na síti X je datován k 8. červenci loňského roku, ticho je i na Instagramu. Dá se předpokládat, že na evropský trh se nedostane nedávno odhalený smartphone OnePlus Nord 6, který byl zatím představen pouze pro Indii.